Offset pidió una prueba de paternidad para el hijo de Cardi B y Stefon Diggs

La batalla legal entre Cardi B y Offset sigue dando de qué hablar. Según informó TMZ el rapero de “Bodies” presentó una moción, en el marco del proceso de divorcio que lo separa de la cantante, solicitando que el bebé que Cardi B tuvo con el jugador de la NFL Stefon Diggs se sometiera a una prueba de ADN para confirmar la identidad del padre.

La solicitud fue presentada el 25 de febrero, pero un juez decidió denegarla. Sin embargo, la misma autoridad judicial aprobó otra petición de Offset para que a uno de los otros hijos de la creadora del éxito “Bodak Yellow” se le realice también una prueba de paternidad.

De acuerdo con el medio, las fechas de nacimiento de los infantes fueron omitidas en los documentos legales, pero uno de ellos aparecía identificado como “recién nacido”, en referencia al hijo que Cardi B, de 33 años, tuvo con Diggs en noviembre de 2025.

La compleja historia entre Cardi B y Offset

Cardi B (cuyo nombre real es Belcalis Almánzar) y Offset (Kiari Kendrell Cephus) comenzaron su relación en febrero de 2017, tras colaborar en el tema “Lick“. Se casaron en secreto en septiembre de ese mismo año, aunque su matrimonio estuvo marcado por idas y vueltas, en medio de constantes rumores de infidelidad por parte de él.

La pareja tiene tres hijos en común: Kulture Kiari Cephus, de 7 años; Wave Set Cephus, de 4; y Blossom, de 1 año. Cardi B solicitó el divorcio por primera vez en 2020, aunque luego se reconciliaron. Finalmente, en julio de 2024, la cantante volvió a pedir el divorcio y al día siguiente anunció que estaba embarazada de su tercera hija, Blossom, quien nació en septiembre de ese año.

Tras separarse de Offset, Cardi B inició una relación con Stefon Diggs, de 32 años, estrella de los New England Patriots. La pareja confirmó su romance en mayo de 2025 con una salida pública a un partido de los Knicks, y en septiembre de ese mismo año la rapera anunció que esperaban su primer hijo juntos.

“Estoy emocionada, estoy feliz, siento que estoy en un buen momento”, declaró Cardi en “CBS Mornings” en aquel entonces. Dio a luz en noviembre de 2025, aunque aún no ha revelado el nombre del bebé.

Aunque se presume que la relación habría llegado a su fin después de la Super Bowl de 2026, cuando ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. Pero, en los últimos días han surgido rumores de reconciliación, luego de que Diggs asistiera al concierto que Cardi ofreció en Washington D.C. como parte de su gira “Little Miss Drama Tour”.

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