Offset, expareja de Cardi B, resulta herido en un tiroteo en Florida

El rapero Offset, miembro del trío de hip-hop Migos, resultó herido por arma de fuego durante la noche del pasado 6 de abril, así lo dio a conocer TMZ. De acuerdo con el portal estadounidense, el incidente tuvo lugar en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en el estado de Florida.

Las autoridades confirmaron el traslado de una persona herida sin gravedad al Memorial Regional Hospital tras ser alcanzado por disparos durante un altercado registrado en la zona de valet del complejo, durante las primeras horas de la noche del lunes. Más tarde, se comprobó que la identidad del herido corresponde a Kiari Kendrell Cephus, nombre real del artista.

“El incidente ocurrió en el área de valet después de las 19:00 horas. La policía acudió de inmediato al sitio y la situación fue contenida rápidamente”, declaró el Departamento del Sheriff del condado de Seminole en un comunicado.

Además, señalaron que dos personas ya han sido detenidas por su implicación en los hechos y uno de los nombres que salió a relucir fue el del rapero Lil Tjay. Según los primeros informes, este fue ingresado en la cárcel del condado de Broward por alteración del orden público, considerado un delito menor, según la Oficina del Sheriff del condado.

En ese sentido, se afirmó que la investigación se mantiene en curso: “Las operaciones continúan con normalidad”, se destacó en el escrito.

Por su parte, uno de los representantes del rapero indicó que este se mantiene estable y siguiendo las indicaciones de su equipo médico para una recuperación rápida y sin contratiempos: “Se encuentra estable y está siendo monitoreado de cerca”, compartió a TMZ.

Pese a la atención mediática que generó el incidente, hasta el momento se desconocen las causas que propiciaron el tiroteo, así como si Offset era el objetivo directo del ataque o si solo se encontraba en el lugar.

Este no se trata de un incidente aislado, pues en noviembre de 2022 se suscitó otro hecho violento que tuvo como objetivo a un integrante del grupo Migos. El rapero “Takeoff” murió tras recibir disparos a las afueras de un club en la ciudad de Houston, Texas.

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