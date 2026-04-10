Policía de Texas investiga misteriosa muerte de una mujer hallada en una zona de senderismo

Un adolescente que paseaba en bicicleta hizo un macabro descubrimiento en el embalse de Addicks, según el Departamento de Policía de Houston.

El joven encontró el cuerpo de una mujer y, al acercarse a otro hombre que se encontraba en la zona, confirmó que se trataba de un cadáver y llamó al 911.

Los agentes que acudieron al lugar indicaron que el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que solicitaron la intervención de detectives de homicidios para que realizaran una investigación.

El Departamento de Policía de Houston explicó que la investigación fue compleja debido a que la mujer fue encontrada lejos de una carretera. Los detectives tuvieron que caminar por terreno accidentado para esclarecer lo sucedido.

El teniente Larry Crowson declaró a HTX News que un examen preliminar sugiere que la mujer fallecida tenía entre 30 y 40 años.

Northwest officers are at 11300 Chatterton. Body of an adult female was located in Addicks Reservoir. Homicide detectives are on scene. 202 pic.twitter.com/ojXNIJshK2 — Houston Police (@houstonpolice) April 9, 2026

“Este es un embalse de control de inundaciones. Está seco”, declaró el teniente Larry Crowson. “Por eso, actualmente la gente lo usa para caminar, andar en bicicleta y realizar otras actividades recreativas. Pero es un lugar muy aislado”.

En una actualización del jueves por la tarde, el Departamento de Policía de Houston informó que estaba intentando conseguir un vehículo todoterreno para agilizar la investigación.

El Departamento de Policía de Houston compartió una foto en X de vehículos policiales en la zona cercana a Chatterton Drive en el marco de la investigación de las circunstancias sospechosas.

Los detectives dijeron que era demasiado pronto para identificar a algún sospechoso o determinar la causa de la muerte, pero sí afirmaron que las circunstancias de la investigación eran sospechosas.

Sigue leyendo:

– Un hombre es acusado de dos asesinatos ocurridos hace décadas en los llamados “Campos de la Muerte de Texas”.

– Un hombre de Texas fue acusado de asesinar a su esposa a menos de un mes de contraer matrimonio.