Diego Boneta rompe el silencio sobre su ruptura con Renata Notni: “Fue una decisión mutua”

Luego de varias semanas de especulaciones, el actor Diego Boneta se pronunció sobre la noticia de su ruptura con Renata Notni, quien fue su pareja sentimental durante los últimos cinco años. Frente a las cámaras, aseguró que se trató de una decisión mutua y sin terceras personas de por medio.

En un encuentro con las cámaras de “Despierta América” durante un paseo en Los Ángeles, el protagonista de “Luis Miguel, la serie” se mostró tranquilo al abordar los cuestionamientos sobre su vida amorosa.

“Todo bien”, reveló al matutino. “Fue una decisión mutua y cada quien quiere lo mejor para la otra persona, ¿sabes?”, continuó el famoso, dejando ver que cada uno sigue su camino sin resentimientos de por medio.

Sobre el motivo detrás de esta separación, Diego Boneta admitió: “Hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no, y eso está bien (…) Creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su de su ciclo“.

Pese las despedidas que conlleva una ruptura, el famoso de 35 años se dijo agradecido por el tiempo compartido con Renata Notni, a quien llenó de halagos y le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida. “Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo”, añadió.

Diego Boneta se despidió de las cámaras, no sin antes asegurar al público que las especulaciones sobre un tercero en discordia son falsas: “Dentro de todo, creo que fue muy lindo porque las cosas acabaron con mucho amor”, recalcó.

Las declaraciones del artista se alinean con el comunicado difundido por la revista “Quién” el pasado mes de marzo, cuando se reportó la noticia de su separación. En ese entonces, la publicación hizo hincapié en el deseo de la expareja de “mantener una relación respetuosa, de cariño y se desean lo mejor el uno al otro”.

Por el momento, la prioridad de ambos histriones es seguir cosechando éxitos en el ámbito profesional. Por su parte, el histrión de 35 años debuta como productor y escritor de la casa productora “Three Amigos”. Además, se prepara para el estreno de la cinta “Killing Castro”, donde comparte pantalla con Al Pacino e interpreta al controversial personaje de Fidel Castro.

Mientras tanto, la artista celebra su incursión al proyecto dirigido por Per Prinz, la cinta “Coyote”, en la que compartirá pantalla con Mel Gibson. A la par de este brinco a Hollywood, Notni reafirma su imagen de estrella internacional como embajadora de marcas como L’Oréal Paris, Tommy Hilfiger México, Bvlgari y Volvo.

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