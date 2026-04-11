Marco Rubio les retira las tarjetas de residencia permanente a tres inmigrantes iraníes

Marco Rubio, secretario de Estado, ordenó que les fueran retiradas las tarjetas de residencia permanente a tres inmigrantes iraníes por considerar que su estancia en el país nunca debió autorizarse.

A medida que se prolonga la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la administración Trump ha comenzado a detener y hasta expulsar a inmigrantes de origen iraní que llevaban muchos años de residir legalmente en el país.

A los arrestos de dos familiares del asesinado comandante iraní Qasem Soleimani, efectuados la semana pasada, se suman las detenciones de Seyed Eissa Hashemi, Maryam Tahmasebi y su hijo, quienes fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en espera de pronto ser expulsados del territorio estadounidense.

Los tres iraníes en cuestión son familiares Masoumeh Ebtekar, exvicepresidenta iraní desde 2017 hasta 2021 y quien también fue portavoz de los estudiantes que tomaron la Embajada estadounidense en Teherán tras la revolución islámica de 1979.

“Como principal portavoz e intermediario mediático de los secuestradores, Ebtekar… elaboró propaganda que mostraba falsamente el trato humano a los rehenes, organizando entrevistas preparadas en las que se presionaba a los rehenes estadounidenses para que describieran su trato en términos positivos, incluso mientras estaban retenidos en régimen de aislamiento, con los ojos vendados y hambrientos, y sometidos a terror físico y psicológico, incluyendo palizas y simulacros de ejecución”, detalló el Departamento de Estado a través de un comunicado.

El secretario de Estado considera prioritario expulsar a inmigrantes ligados a grupos terroristas, esto, aunque su residencia en Estados Unidos se haya legalizado. (Crédito: Jeffrey Arguedas / EFE)

Asimismo, responsabilizó al gobierno de Barack Obama de ser responsable de haberles permitido no sólo el ingreso al país a los inmigrantes señalados, sino incluso de otorgarles una tarjeta de residentes permanentes.

“En junio de 2016, apenas unos meses después de que la Guardia Revolucionaria Islámica se apoderara de dos buques de la Armada estadounidense y capturara a 10 marineros estadounidenses, la administración Obama otorgó a los tres ciudadanos iraníes la condición de residentes permanentes legales (LPR) a través del Programa de Visados de Diversidad para Inmigrantes”, enfatizó.

Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Marco Rubio, secretario de Estado, se comprometió a redoblar esfuerzos para continuar deportando a individuos ligados a grupos terroristas.

“A su familia nunca se le debería haber permitido beneficiarse del extraordinario privilegio de vivir en nuestro país.

Estados Unidos nunca puede convertirse en un hogar para terroristas antiestadounidenses ni para sus familias, y bajo la administración Trump, nunca lo será”, escribió.

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