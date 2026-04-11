Powerball Double Play en vivo: resultados y números ganadores del sábado 11 de abril de 2026

Hoy sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 11 de abril de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

1 1 4 4 22 22 36 36 48 48 17 17

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios tienen que reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el martes 14 de abril

Resultados de otros sorteos de la lotería: