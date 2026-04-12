Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 abril de 2026

Los asuntos económicos cobrarán mayor protagonismo, ya que podrías considerar una compra, negocio o inversión importante. Si el monto supera tu presupuesto habitual, no descartes pedir apoyo a un familiar. Con una buena planificación podrás encaminar este proyecto de manera favorable.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu habilidad para tratar con los demás te ayuda socialmente. Aun si normalmente encuentras dificultad, te es más fácil hacer amigos. Con convicción, sabes instintivamente como ponerte tu punto de vista, impresionando a otros con tu calmada elocuencia y solo procurando estas amistades si quieres que se desarrollen.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.