Mató a tiros a su compañero de casa y selló la habitación para ocultarlo: condenado a 62 años de prisión en Indiana

Un hombre en el estado de Indiana fue condenado a pasar décadas en prisión tras asesinar a otro hombre dentro de su propia casa y tratar de ocultar el cuerpo.

El acusado, James Grossnickle, de 54 años, recibió una sentencia de 62 años de cárcel luego de ser hallado culpable del homicidio de Craig Esmon Jacobs, de 40 años, a quien disparó múltiples veces antes de intentar ocultar el crimen en su propia vivienda en Indianápolis, reseñó NBC.

Hallazgo del cuerpo

El crimen ocurrió en septiembre de 2024 en una vivienda ubicada en Indianápolis. Días después del asesinato, amigos de la víctima acudieron al lugar tras notar su ausencia prolongada.

Al ingresar a la vivienda, encontraron la puerta de la habitación cerrada con seguro. Tras forzarla, descubrieron a Jacobs con múltiples heridas de bala, principalmente en el rostro, y sin signos vitales.

Según las autoridades, el cuerpo mostraba señales de haber estado allí durante varios días.

Las investigaciones revelaron que Grossnickle no solo cometió el asesinato, sino que también intentó ocultarlo.

De acuerdo con documentos judiciales, el acusado disparó repetidamente a la víctima en la cabeza, luego cerró la habitación con llave y aseguró la puerta con un tornillo para evitar que fuera abierta.

Además, testigos afirmaron que el hombre había hecho comentarios previos sobre dispararle a Jacobs tras una discusión.

Uno de los testigos relató a la policía que el acusado le advirtió no acercarse a la habitación donde estaba la víctima.

En declaraciones recogidas por las autoridades, Grossnickle llegó a amenazar con violencia extrema durante un altercado, lo que posteriormente reforzó el caso en su contra.

Arresto y confesión

La policía localizó y arrestó al sospechoso poco después, tras recibir reportes de un hombre armado.

El arma homicida fue encontrada en su vehículo.

Durante el interrogatorio, Grossnickle confesó haber disparado varias veces contra Jacobs hasta que el arma se atascó. Posteriormente, selló la habitación para ocultar el crimen.

El juez Jeffrey Marchal dictó una condena de 62 años de prisión, que incluye también el delito de posesión ilegal de arma de fuego por parte de un delincuente violento.

El fiscal del condado, Ryan Mears, aseguró que la sentencia refleja la gravedad de los hechos.

“El acusado intentó ocultar su crimen y actuar como si nada hubiera pasado, pero no pudo escapar de la verdad”, afirmó.

Tras un juicio que se extendió por tres días, el jurado encontró culpable a Grossnickle de asesinato y otros cargos relacionados.

Las autoridades destacaron que el caso se resolvió gracias a la rápida acción de los testigos y la recopilación de pruebas.

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