Rockstar Games confirma hackeo a proveedor externo: ¿Se verá afectado GTA VI?

Los creadores de GTA lo vuelven a vivir. Rockstar Games confirmó que sufrió una brecha de seguridad a través de uno de sus proveedores externos, luego de que el grupo de hackers ShinyHunters asegurara haber accedido a los servidores en la nube de la compañía.

Según el reporte inicial, el ataque fue detectado por el medio especializado Cybersec Guru, que fue el primero en reportar la actividad maliciosa y luego obtuvo una confirmación directa de un portavoz de Rockstar. Esto no es cualquier cosa: estamos hablando de la empresa detrás de algunos de los videojuegos más vendidos de la historia, incluyendo la saga Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Y sí, también el estudio que lleva años desarrollando GTA VI, el juego más esperado por millones de jugadores en todo el mundo.

¿Cómo lograron los hackers entrar a los sistemas de Rockstar?

El grupo ShinyHunters, conocido por haber atacado anteriormente a gigantes como Microsoft, Cisco, AT&T y Ticketmaster, no entró directamente a los sistemas de Rockstar. El método fue más sofisticado —y más preocupante— que eso.

Según los reportes, los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en Anodot, una plataforma de monitoreo de costos y análisis en la nube que Rockstar y otras empresas utilizan para gestionar sus datos. A través de esta brecha en Anodot, los hackers lograron acceder a las instancias de Snowflake, el popular servicio de almacenamiento en la nube que usan miles de empresas a nivel global.

Lo más llamativo del ataque es que los hackers no tuvieron que romper las barreras de seguridad de Snowflake de forma directa. Con los tokens obtenidos mediante Anodot, el sistema los reconoció como usuarios legítimos, dándoles acceso sin disparar mayores alarmas. Básicamente, entraron por la puerta de atrás haciéndose pasar por empleados autorizados. Este tipo de ataque, conocido como compromiso de la cadena de suministro, es cada vez más común en la industria tech y representa un desafío enorme para las empresas.tech.

La amenaza de ShinyHunters: pagar o filtrar todo

Los hackers no se guardaron nada. ShinyHunters publicó un mensaje directo en su propia página en la dark web, amenazando a Rockstar con filtrar los datos robados si no se realiza un pago antes del 14 de abril de 2026.

Hasta el momento, no se han revelado ni el monto del rescate ni el tipo exacto de información robada, ya que gran parte de las negociaciones y comunicaciones se desarrollan en la dark web, donde este tipo de transacciones suelen ocurrir. Lo que sí queda claro es que Rockstar no es el único objetivo: Anodot ha sido el vector de ataque para comprometer a múltiples empresas en los últimos meses, y ShinyHunters parece estar operando una campaña de extorsión a gran escala.

Qué dice Rockstar y qué tan preocupados deberían estar los jugadores

Ante la situación, Rockstar Games emitió un comunicado oficial reconociendo el incidente pero minimizando su alcance.

“Podemos confirmar que una cantidad limitada de información no sensible de la empresa fue accedida en relación con una brecha de datos de un tercero. Este incidente no tiene impacto en nuestra organización ni en nuestros jugadores”

Dicho esto, Rockstar no especificó qué tipo de datos fueron comprometidos, lo que deja abierta la puerta a la especulación. Por ahora, los datos de jugadores no parecen estar en riesgo, al menos según la propia empresa. Sin embargo, con una fecha límite de extorsión tan cercana, todo puede cambiar en cuestión de días.

Cabe recordar que este no es el primer rodeo de Rockstar con los hackers. En 2022, un atacante solitario logró infiltrarse en los canales internos de la empresa y filtrar casi 100 videos de desarrollo temprano de GTA VI, incluyendo —supuestamente— parte del código fuente del juego. Aquel escándalo sacudió a la industria entera.

Ahora, con GTA VI aún en proceso de lanzamiento y la expectativa de millones de fans al máximo, cualquier filtración podría tener consecuencias millonarias tanto en lo económico como en lo reputacional. La industria del videojuego sigue siendo un blanco jugoso para los ciberdelincuentes, y casos como este recuerdan que ninguna empresa, por grande que sea, está exenta de vulnerabilidades cuando depende de terceros para gestionar su infraestructura digital.

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