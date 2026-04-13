Adolescente de 14 años es detenido por matar a niño de 12 en Atlanta

Un adolescente de 14 años fue arrestado en la ciudad de Atlanta por su presunta responsabilidad en la muerte de un niño de 12 años, en un hecho ocurrido dentro de una vivienda el sábado por la tarde. Las autoridades investigan las circunstancias del tiroteo, que habría ocurrido mientras manipulaban armas.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Atlanta, el menor fue detenido sin incidentes el domingo y trasladado a un centro de detención juvenil.

Detalles del incidente

Las autoridades informaron que los agentes acudieron a una casa tras recibir una llamada de emergencia por una persona herida de bala alrededor de la 1:49 p.m.

Al llegar al lugar, encontraron al niño de 12 años con una herida de bala. Fue trasladado a un hospital en estado crítico, donde posteriormente falleció.

Aunque la investigación sigue en curso, reportes preliminares indican que el disparo ocurrió dentro de una habitación.

Versiones recogidas por medios locales señalan que los menores podrían haber estado manipulando armas de fuego dentro del dormitorio cuando ocurrió el disparo.

La policía no ha confirmado oficialmente esta hipótesis ni ha revelado qué provocó el tiroteo.

Llamado a la prevención

El capitán Germain Dearlove subrayó la importancia de mantener las armas fuera del alcance de los menores.

“Para los padres y tutores, revisen sus hogares y asegúrense de que las armas estén aseguradas”, indicó, al tiempo que recomendó supervisar a los jóvenes cuando reciben visitas.

Residentes de la zona afirmaron que días antes ya habían notado situaciones preocupantes.

Un vecino aseguró haber visto a grupos de jóvenes manipulando armas en las cercanías durante varios días consecutivos, lo que incluso lo llevó a contactar a la policía, de acuerdo con FOX 5.

Las autoridades continúan interrogando a testigos y a personas que se encontraban en la vivienda al momento del incidente.

La policía advirtió que la información disponible es preliminar y podría cambiar conforme avance la investigación.

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