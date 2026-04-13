EE.UU. inicia bloqueo de puertos iraníes este lunes, mientras Teherán advierte que aún controla Ormuz

Estados Unidos iniciará este lunes el bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, en una medida que eleva la tensión en Medio Oriente y genera preocupación en los mercados energéticos globales. La decisión, anunciada por el Comando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM), se aplicará de manera generalizada a embarcaciones de todas las nacionalidades.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación comenzará a las 10:00 horas de la Costa Este de Estados Unidos y abarcará todos los puertos iraníes ubicados tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán. No obstante, Washington aclaró que no impedirá la navegación de buques que transiten por el estrecho de Ormuz siempre que no tengan como destino instalaciones portuarias iraníes.

Tensión en una ruta clave del petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, ya que por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La posibilidad de restricciones o incidentes en esta vía ha generado inquietud entre analistas y operadores del mercado energético.

Expertos advierten que cualquier interrupción en el flujo comercial podría provocar un aumento significativo en los precios del crudo. De hecho, reportes recientes indican que el precio de la gasolina en Estados Unidos ya ha registrado incrementos considerables desde el inicio del conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había adelantado la medida horas antes, asegurando que la Armada comenzaría a bloquear embarcaciones en la zona “con efecto inmediato”. La decisión se produce tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán en Pakistán, donde no se logró un acuerdo sobre el programa nuclear iraní ni sobre la desescalada del conflicto.

Iran's Navy? Gone. Their Air Force? Obliterated. Hundreds of ships at the bottom of the sea.



Iran has no cards after Operation Epic Fury's resounding results. pic.twitter.com/7YS8st8aMM — The White House (@WhiteHouse) April 12, 2026

Irán rechaza el bloqueo y asegura control de Ormuz

Desde Teherán, la respuesta no se hizo esperar. Autoridades militares iraníes calificaron la decisión como “ridícula” y advirtieron que mantienen el control total del estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria afirmó que la vía marítima permanece abierta para embarcaciones no militares, pero advirtió que cualquier presencia militar extranjera será respondida con firmeza.

Además, líderes políticos iraníes lanzaron advertencias sobre el impacto económico de la medida, sugiriendo que los consumidores estadounidenses podrían enfrentar aumentos sustanciales en el precio de los combustibles en los próximos meses.

Las tensiones también se reflejan en el terreno diplomático. Funcionarios iraníes señalaron que Estados Unidos no logró generar confianza durante las conversaciones recientes, mientras que desde Washington se insiste en que Teherán no aceptó condiciones clave relacionadas con su programa nuclear.

Dudas entre aliados y riesgo de escalada

La decisión estadounidense no cuenta, por ahora, con un respaldo unificado de sus aliados. El Reino Unido, por ejemplo, ha indicado que no participará en un bloqueo directo y reiteró su postura a favor de mantener la libertad de navegación en la región.

Al mismo tiempo, se mantienen esfuerzos para formar una posible coalición internacional que garantice la seguridad marítima, aunque algunos países han señalado que cualquier acción requeriría respaldo de organismos multilaterales.

En paralelo, se han reportado incidentes de seguridad en aguas cercanas a Yemen, lo que incrementa la preocupación sobre posibles ataques a embarcaciones comerciales en rutas alternativas.

Mientras tanto, el desarrollo del bloqueo y la eventual respuesta iraní mantienen en alerta a la comunidad internacional, en un escenario donde el equilibrio entre presión militar y estabilidad económica global parece cada vez más frágil.

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