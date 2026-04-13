Marcelo Moreno Martins criticó duramente a DT de Bolivia por dejarlo fuera del repechaje: “La culpa es de él”

La victoria de Oriente Petrolero en la liga boliviana tuvo un protagonista claro dentro del campo, pero lo que ocurrió después del pitazo final terminó captando aún más atención. Marcelo Moreno Martins, autor de los dos goles del triunfo 2-1 frente a Gualberto Villarroel San José, utilizó su actuación para enviar un mensaje directo al entorno de la selección nacional.

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El delantero, que volvió recientemente a la actividad profesional, no ocultó su malestar por haber quedado fuera de la convocatoria en el repechaje internacional de la FIFA, donde Bolivia quedó eliminada de la carrera hacia el Mundial.

Durante el encuentro disputado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Moreno Martins fue determinante al firmar un doblete que aseguró los tres puntos para su equipo en la segunda fecha del campeonato. Sin embargo, sus declaraciones posteriores cambiaron el foco hacia el técnico de la selección, Óscar Villegas.

“Primero, para la hinchada de Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante. Los dos goles fueron para Villegas. ¡Para vos, papá!”, expresó el atacante, dejando en claro el destinatario de su mensaje.

El máximo goleador de la Selección de #Bolivia, Marcelo Martins, volvió al fútbol oficialmente y marcó dos goles para @cdopetrolero ante GV San José.

Tras el partido, le dedicó los goles a Óscar Villegas, DT de La Verde, que no lo llevó al Repechaje Mundialista.



Durísimo… pic.twitter.com/GECXdNIZIN — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) April 13, 2026

Críticas directas tras la eliminación de Bolivia

La selección boliviana había llegado al repechaje con opciones de clasificar, pero los resultados no fueron suficientes. El equipo venció a Surinam, aunque luego cayó ante Irak, lo que selló su eliminación y extendió la ausencia del país en Copas del Mundo desde su última participación en Estados Unidos 1994.

Moreno Martins, histórico referente del combinado nacional, aseguró que su exclusión fue determinante en ese desenlace. “Voy a decir solamente eso, porque los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. Una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, 17 años de selección, la oportunidad la tenía que dar, yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí”, afirmó.

El delantero fue más allá al responsabilizar directamente al entrenador por la situación. “Yo solo digo que se equivocó, la culpa es de él, teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo. Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”, agregó.

El conflicto entre ambos también fue mencionado por el propio jugador, quien explicó su ausencia en la convocatoria: “Siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección, él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Yo siempre mostré mi trabajo dentro de la cancha”.

Moreno Martins, que cumplirá 39 años en junio, regresó este año tras haber anunciado su retiro en abril de 2024, cuando se despidió en el estadio Mineirao de Belo Horizonte con un homenaje de Cruzeiro. Su último partido con Bolivia fue en noviembre de 2023, en una derrota ante Uruguay en Montevideo.

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