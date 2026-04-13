Próximos pagos del Seguro Social se enviarán el miércoles 15 de abril: ¿Qué jubilados los recibirá?

Esta semana, la Administración del Seguro Social (SSA) iniciará la segunda ronda de pagos a los jubilados retirados después de mayo 1997 como parte de su calendario para el mes de abril.

Más de 70 millones de adultos mayores reciben mes a mes sus pagos de jubilación; gran parte depende únicamente de este beneficio, por lo que el Seguro Social indica las fechas de distribución del dinero para que puedan administrarse correctamente hasta el próximo pago.

La entidad divide la distribución de los pagos en tres rondas dependiendo del día de nacimiento de los jubilados y para el mes de abril quedó de la siguiente manera:

Miércoles 8 de abril: Nacido entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 15 de abril: Nacido entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Miércoles 22 de abril: Nacido entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

En cuanto a los montos que obtienen de sus beneficios por pensión, la entidad también divide los pagos en tres cantidades distintas dependiendo de la edad en la que realizan la solicitud de retiro:

Jubilados a los 62 años: $2,000.

Jubilados a los 65 años: $3,000.

Jubilados a los 70 años: $5,000.

A las personas de la tercera edad que solicitan la jubilación con anticipación se les descuenta un 30% del beneficio todos los meses, mientras que aquellos que postergan la jubilación hasta la edad máxima reciben más del 100% del beneficio mensual.

Sigue leyendo: