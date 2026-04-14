De Jong tras eliminación del Barcelona en Champions: “En algún momento va a caer de nuestro lado”

El Atlético de Madrid aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la UEFA Champions League tras imponerse en una serie cerrada frente al FC Barcelona, que terminó con un marcador global de 3-2. El conjunto rojiblanco resistió en el estadio Metropolitano y selló una clasificación que no conseguía desde hacía nueve años.

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El encuentro de vuelta tuvo un inicio intenso. En apenas 24 minutos, el equipo catalán logró igualar la eliminatoria con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, revirtiendo el resultado adverso de la ida. Ese impulso generó un escenario favorable para los visitantes, que buscaron sostener la remontada.

Sin embargo, el desarrollo del partido cambió con la reacción del conjunto dirigido por Diego Simeone. La jugada que definió la serie llegó a través de la conexión entre Marcos Llorente y Ademola Lookman, que derivó en el 1-2 definitivo en el encuentro y que inclinó el global a favor del Atlético.

Reacciones tras el resultado y análisis de los protagonistas

Tras el pitazo final, Frenkie de Jong analizó la eliminación del equipo azulgrana y destacó el rendimiento mostrado pese al resultado. “Hemos hecho muy buen partido, nos hemos dejado la vida, hemos intentado todo. Tengo la sensación de que la suerte no estaba de nuestro lado. Toca seguir. Estamos en el buen camino, vamos creciendo cada año, tenemos un equipo joven, con mucho talento y mucha calidad y puede competir por todas las competiciones como estamos demostrando en los últimos dos años. Vamos a seguir así”, expresó, citó EFE.

El mediocampista también insistió en la influencia de factores puntuales en este tipo de torneos. “Nunca es bueno caer en cuartos de final, porque queremos ganarla. No es bueno, pero eso no significa que no jugamos bien o no estamos en el camino correcto. Tenemos que seguir así. En Champions siempre son detalles y tienes que tener un poco de suerte. No ha caído de nuestro lado, pero yo creo que en algún momento va a caer de nuestro lado si seguimos así”.

Frenkie De Jong: "Mi sensación es que la suerte no ha caído de nuestro lado."



Habla el jugador holandés del FC Barcelona tras la eliminación en Champions.



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De Jong añadió que el cierre del partido se vio condicionado por la inferioridad numérica. “Con uno menos, siempre va a ser más difícil”, señaló, antes de remarcar que el esfuerzo colectivo no alcanzó: “Cada uno ha dejado la vida, lo que podía dar y no ha sido suficiente”.

Desde el lado ganador, el capitán Koke Resurrección valoró el rendimiento del Atlético y consideró justo el resultado. “Contentísimo. Eliminar al Barcelona, con el nivel que tienen estos jugadores… Hicimos un partidazo en Barcelona, hoy el principio nos ha costado mucho y el equipo ha sabido sobreponerse. Somos justos vencedores de la eliminatoria. El esfuerzo de todo el equipo era importantísimo para pasar”, afirmó.

El mediocampista también se refirió al momento en que su equipo encajó los dos goles iniciales. “Les dije a los compañeros que hay que seguir, que estaba empatada la eliminatoria, que había que seguir, que fuéramos a hacer un gol. El equipo ha sabido sobreponerse a ese golpe duro que hemos tenido en los 25 minutos. Hemos podido hacer el gol e incluso hemos tenido alguna ocasión más”.

Koke destacó actuaciones individuales dentro del conjunto rojiblanco. “Musso ha hecho un partidazo, igual que Marcos Llorente, Griezmann, Julián ha hecho un trabajo espectacular, Ruggeri… Hemos hecho todos un partidazo”, señaló.

Tras la clasificación, el Atlético ahora centra su atención en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. “Es normal que tengamos esa exigencia. Ahora queremos ganar la Copa. Llevamos tiempo sin ganarla y vamos a ir a por ella”, afirmó.

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