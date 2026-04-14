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Horóscopo de hoy para Libra del 14 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 14 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

En el ámbito laboral te desempeñarás con dedicación y un marcado espíritu colaborativo. Estarás dispuesto a tender una mano cuando alguien lo necesite y tu sensibilidad contribuirá a crear un clima llevadero. Incluso los gestos sencillos podrán convertirse en una ayuda significativa para otros.

Horóscopo de amor para Libra

Puede ser difícil provocar que des una respuesta favorable. Si es así, no dejes que la forma en que te sientes impacte negativamente en aquellos que más quieres. Evita las críticas injustas, de otra forma lo único que logras es provocar argumentos con aquellas personas que son importantes para ti. Piensa en porque cosas tan triviales te causan tanta irritación.

Horóscopo de dinero para Libra

No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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