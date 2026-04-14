Horóscopo de hoy para Libra del 14 abril de 2026

En el ámbito laboral te desempeñarás con dedicación y un marcado espíritu colaborativo. Estarás dispuesto a tender una mano cuando alguien lo necesite y tu sensibilidad contribuirá a crear un clima llevadero. Incluso los gestos sencillos podrán convertirse en una ayuda significativa para otros.

Horóscopo de amor para Libra Puede ser difícil provocar que des una respuesta favorable. Si es así, no dejes que la forma en que te sientes impacte negativamente en aquellos que más quieres. Evita las críticas injustas, de otra forma lo único que logras es provocar argumentos con aquellas personas que son importantes para ti. Piensa en porque cosas tan triviales te causan tanta irritación.

Horóscopo de dinero para Libra No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.