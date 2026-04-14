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Horóscopo de hoy para Tauro del 14 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 14 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Aunque las obligaciones ocupen gran parte de tu tiempo, siempre existe un momento para cambiar de atmósfera y reencontrarte con amigos. No permitas que diferencias de edad, cultura o creencias interfieran con el afecto. El intercambio con almas afines renovará tus sueños.

Horóscopo de amor para Tauro

La relación que compartes con tu pareja es calmada y amigable. Se feliz de que no solo aprecian esto sino de que eres capaz de acomodar todos tus deseos. En estas circunstancias propicias cualquier problema o conflicto se arreglan fácilmente. Encuentras que es perfecto que las conversaciones prosperen para honestamente hacer planes de vida.

Horóscopo de dinero para Tauro

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraTauro

Estas de humor para hacer cosas eróticas y excitantes. ¡Que insaciable te sientes! Hacer el amor nunca debe de fingirse o ser monótono. Si ambos en la pareja se tienen confianza y se conocen el uno al otro físicamente, son capaces de tratar nuevas formas o de sobrepasar los límites anteriores. Y si haces que tu pareja este consciente de tus deseos, los resultados serán aún más especiales.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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