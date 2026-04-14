Medicamentos comunes que no cubren los seguros: opciones económicas accesibles y otras alternativas

Los planes de seguro médico a menudo no cubren ciertos medicamentos, lo que puede dar como resultado altos costos para los pacientes. Esta situación puede originarse por la baja frecuencia de uso del medicamento, la disponibilidad de alternativas genéricas o decisiones del plan sobre medicamentos más económicos.

A este respecto, la plataforma GoodRX explica qué puedes hacer para ahorrar en tus medicamentos recetados que no están cubiertos por el seguro, claves recogidas por Newsweek para colaborar con el bolsillo de los pacientes.

Alternativas disponibles

Consultar con un profesional de la salud

Muchos profesionales pueden no estar al tanto de los detalles de cobertura de los medicamentos. Es esencial discutir alternativas genéricas o biosimilares con el médico.

Se pueden solicitar recetas de 90 días, pedir muestras gratuitas o discutir la reducción de dosis para ahorrar costos.

Pregúntale a tu médico si puedes partir por la mitad una pastilla de dosis alta para ahorrar dinero.

Solicitar muestras gratuitas del medicamento.

Solicitar una excepción al plan de prescripción

Se puede pedir al asegurador que evalúe la inclusión del medicamento en la lista de cobertura. Esto podría requerir una carta del médico explicando la necesidad del medicamento.

Deben seguirse pasos previos, como probar medicamentos alternativos, antes de obtener una excepción.

Algunos planes requerirán terapia escalonada antes de aprobar su excepción. La terapia escalonada es un tipo de autorización previa que requiere que: a) Pruebes con un medicamento menos costoso que esté incluido en el formulario del plan; b) Demuestres que no te resulta eficaz o que tiene efectos secundarios; para finalmente c) Pasar al tratamiento farmacológico que estás solicitando.

Programas de asistencia al paciente

Existen diversos programas, incluidos los de asistencia al paciente y los programas de copago de fabricantes, que pueden ayudar a reducir los costos de medicamentos sin cobertura.

Compañías como AstraZeneca, Johnson & Johnson, Lilly y Merck ofrecen ayuda financiera para medicamentos específicos.

Revisión de opciones de seguro

Durante los períodos de inscripción, los pacientes deben evaluar la posibilidad de cambiar a un plan de seguro que incluya la cobertura de sus medicamentos necesarios.

Es recomendable usar herramientas como el Medicare Plan Finder para encontrar planes que ofrezcan la cobertura requerida.

Medicamentos genéricos y biosimilares

Los medicamentos genéricos y los biosimilares son versiones más baratas de medicamentos de marca, pero se diferencian en su composición, complejidad y en el grado de ahorro que pueden ofrecerte.

Genérico : Tiene la misma molécula activa, dosis y vía de administración que el medicamento de referencia (de marca), y debe demostrar bioequivalencia mediante estudios clínicos más básicos. Es un compuesto de síntesis química , relativamente sencillo de fabricar.

: Tiene la que el medicamento de referencia (de marca), y debe demostrar mediante estudios clínicos más básicos. Es un compuesto de , relativamente sencillo de fabricar. Biosimilar: Es una copia muy similar de un medicamento biológico (hecho a partir de células vivas), con la misma indicación, eficacia y seguridad que el original, pero no es químicamente idéntico; tiene pequeñas variaciones estructurales controladas.

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