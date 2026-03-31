Innovadora alternativa para el tratamiento de la hipertensión crean en México: un parche dérmico

Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han creado, a través del proyecto PAPIIT IG 200726, un parche transdérmico para el tratamiento de la hipertensión alta. Este método se presenta como una opción menos invasiva y más cómoda para los pacientes.

El parche aprovecha su biocompatibilidad y biodegradabilidad para liberar el fármaco de manera constante. Esto evita el metabolismo hepático y reduce los efectos secundarios gastrointestinales. La tecnología empleada permite que el medicamento sea absorbido directamente en el torrente sanguíneo, mejorando la biodisponibilidad.

El equipo ha realizado diversas pruebas físicas y biofarmacéuticas para garantizar la eficacia del parche y los microarreglos. Estas pruebas han demostrado que el sistema funciona conforme a lo esperado y que puede durar hasta una semana, explicaron los investigadores José Juan Escobar Chávez y Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, recogió La Jornada.

Crédito: FES UNAM | Cortesía

Impacto de la hipertensión en la población

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que cerca del 30% de la población adulta en México sufre de hipertensión, y el 43% no está consciente de su condición. La falta de monitoreo y acceso a atención médica son factores que agravan el problema.

El estudio también revela que la hipertensión es más común en hombres en fases tempranas de la vida. Sin embargo, tras la menopausia, las mujeres presentan un riesgo similar. Esta enfermedad se reconoce como una de las principales causas de muerte a nivel global y una problemática de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Población que puede beneficiarse más del parche

Las poblaciones que más se benefician de los parches transdérmicos dependen del tipo específico, pero en general destacan aquellas con dificultades para la administración oral de medicamentos. Mujeres en edad reproductiva (adolescentes a premenopáusicas, peso <90 kg) para anticoncepción, y pacientes con dolor crónico, enfermedades degenerativas o ancianos para liberación controlada.

Usuarias anticonceptivas. Mujeres que buscan planificar embarazos sin importar ocupación o clima, ya que ofrece adherencia semanal y evita olvidos diarios. Ideal para <90 kg, desde adolescencia hasta menopausia.

Pacientes con dolor crónico. Personas con dolor severo (cáncer, artrosis, neuralgias) que usan opioides como fentanilo o buprenorfina; reduce picos plasmáticos y mejora tolerancia.

Ancianos y enfermos crónicos. Poblaciones geriátricas o con hipertensión, Alzheimer, Parkinson o asma; facilita autoadministración en casa, minimiza efectos gastrointestinales y mejora cumplimiento.

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