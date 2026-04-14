Una narcofiesta en Baja California terminó con el arresto de 28 miembros del grupo criminal Los Rusos

Una presunta fiesta vinculada al grupo criminal “Los Rusos” en Mexicali, Baja California, derivó en un amplio operativo de seguridad que culminó con detonaciones de arma de fuego, cateos y la detención de al menos 28 personas, entre ellas un líder del grupo.

De acuerdo con reportes periodísticos, todo inició tras denuncias por una celebración ruidosa. Sin embargo, la situación escaló cuando autoridades recibieron reportes de disparos, lo que provocó la movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Elementos policiacos y militares implementaron un cerco en la zona que se prolongó hasta por 18 horas, mientras se obtenía una orden de cateo para intervenir el domicilio.

Durante el operativo, se reportaron agresiones y detonaciones, lo que elevó la tensión en el área. Finalmente, tras ingresar al inmueble, las autoridades detuvieron a 28 personas presuntamente vinculadas con la célula criminal.

Según informó el semanario Proceso, entre los detenidos se encuentra Miguel Germán Martínez Rangel, alias “El Mike”, señalado como operador del grupo “Los Rusos”, una facción ligada al Cártel de Sinaloa.

Reportes indican que este grupo criminal está asociado a la facción conocida como “Los Mayos”, y es encabezada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, considerado uno de los líderes de dicha estructura delictiva.

Las autoridades señalaron que el cateo se realizó de manera coordinada entre fuerzas estatales y federales, como parte de las acciones para combatir la presencia de grupos del crimen organizado en la región.

Este caso evidencia cómo un reporte inicial por ruido derivó en el hallazgo de presuntas actividades delictivas, así como en un operativo de gran escala en la ciudad fronteriza.

Sigue leyendo:

– “Poncho Limón”, el otro líder de La Mayiza que busca EE.UU. y casi no es conocido.

– Quiénes son “Los Rusos”, por cuyo líder EE.UU. ofrece recompensa de 5 millones de dólares.