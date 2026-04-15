Abogado sancionado por EE.UU. defendió a exlíder de Los Zetas, a “El Mayo” Zambada y se tomó fotos con Sheinbaum

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra seis personas y entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), en una nueva acción de la administración de Donald Trump para asfixiar económicamente a las organizaciones criminales mexicanas con presencia fronteriza.

Entre los nombres más relevantes destaca el del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como un facilitador de alto perfil que opera tras la fachada de una profesión legítima para mantener el poder operativo de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, incluso desde su reclusión en prisión.

Las autoridades estadounidenses detallaron que Penilla Rodríguez fungió como representante legal de Treviño Morales mientras el exlíder de Los Zetas permanecía detenido en México, antes de su extradición.

Sin embargo, la investigación de la OFAC sostiene que los servicios del litigante excedieron por mucho la relación convencional entre abogado y cliente.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Penilla operó como un intermediario clave para que “El Z-40” conservara el mando del Cártel del Noreste desde la celda, comunicando sus órdenes a la cúpula activa de la organización y a otros socios delictivos.

“Las operaciones delictivas de Miguel Treviño y del CDN en su conjunto dependen directamente de Penilla”, aseveró el comunicado del Tesoro estadounidense, el cual subraya que el sancionado prestaba servicios ilegales para reforzar el control del grupo criminal sobre la estratégica región de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La trayectoria de Penilla en el mundo jurídico penal lo llevó también a integrarse recientemente al equipo de defensa de otro capo histórico.

En febrero de 2025, una carta remitida al Consulado General de México en Nueva York reveló que Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González fueron designados como asesores jurídicos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, para gestionar los trámites relacionados con su solicitud de asistencia consular en territorio estadounidense, según información publicada por La Silla Rota.

Encuentros con políticos

Más allá de su vínculo histórico con el fundador de Los Zetas, el perfil público de Juan Pablo Penilla Rodríguez adquirió notoriedad en los últimos años por una serie de encuentros y reconocimientos en la esfera política mexicana.

En redes sociales y archivos oficiales circulan fotografías del abogado junto a la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Tras la revelación de las sanciones, fuentes del gobierno federal y dirigentes de Morena aclararon que no existe ningún vínculo laboral o de colaboración con Penilla y enfatizaron que las imágenes corresponden a eventos públicos o legislativos abiertos en los que el abogado tuvo acceso como cualquier otro asistente o galardonado.

En el ámbito nacional, el abogado sancionado acumuló distinciones oficiales durante el sexenio de la autodenominada Cuarta Transformación.

Registros del Poder Legislativo confirman que en 2023 la Cámara de Diputados le otorgó el título de “Embajador Internacional por la Paz” y en 2024 el Senado de la República lo condecoró con el “Premio Patria” por su supuesta labor en favor de la justicia social.

Asimismo, se documentó un nombramiento honorífico en Tamaulipas durante la administración del gobernador Américo Villarreal, aunque tras las sanciones las autoridades estatales se deslindaron de cualquier responsabilidad administrativa directa sobre el litigante.

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