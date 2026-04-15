Adria Arjona llega a DC como “Máxima” en la secuela de “Superman”

La actriz Adria Arjona ha sido elegida para integrarse al nuevo universo cinematográfico de DC tras obtener el papel de “Máxima”, así lo reportó The Hollywood Reporter. Según los primeros informes, el debut de dicho personaje se dará en la secuela “Superman: Man of Tomorrow”, proyecto dirigido por el cineasta James Gunn.

Variety reveló que la estrella de “Andor” obtuvo el papel luego de competir con candidatas como: Eva De Dominici, de la serie “The Cleaning Lady”; Sydney Chandler, que participó en “Alien: Earth” y Grace Van Patten, de “Tell Me Lies”.

Pese a que la noticia se confirmó recientemente, los rumores sobre su incorporación al universo cinematográfico de DC comenzaron desde hace varias semanas, cuando los internautas reportaron interacción en redes sociales entre el director James Gunn y Adria Arjona.

En ese entonces, se habló de la posibilidad de que la actriz latina diera vida a ‘Wonder Woman’. Sin embargo, Gunn pronto desestimó estos señalamientos.

“Sigo a Adria en Instagram, pero todo el mundo salió y pensó: ‘La acaba de seguir, eso significa que es la Mujer Maravilla’. Por cierto, sería una Mujer Maravilla estupenda”, indicó en una entrevista. “Somos amigos y nos conocemos desde antes”, aclaró.

Contrario a la creencia popular, Adria Arjona no encarnará a ‘Wonder Woman’, sino a ‘Máxima’. Se trata de una reina alienígena que, según su representación en los cómics, es una antagonista y posible interés romántico de ‘Superman’.

Aunque los detalles específicos sobre la secuela de la exitosa cinta “Superman” permanecen desconocidos, hasta el momento se ha confirmado que en esta nueva aventura: “Los personajes deberán colaborar para enfrentar a una amenaza mayor: Brainiac, un antagonista con inteligencia superior interpretado por el actor alemán Lars Eidinger”, reveló DC.

Además de Adria Arjona, “Superman: Man of Tomorrow” contará con la participación de: Rachel Brosnahan como “Lois Lane”, Skyler Gisondo como “Jimmy Olsen”, Sara Sampaio como “Eve Teschmacher”, Isabela Merced como “Hawkgirl”, Nathan Fillion como “Guy Gardner”, Edi Gathegi como “Mister Terrific” y Aaron Pierre como “John Stewart”. Además, David Corenswet y Nicholas Hoult retoman sus papeles como Superman y Lex Luthor, respectivamente.

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