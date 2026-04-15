Condenan a exginecólogo de UCLA tras declararse culpable de 13 delitos sexuales

Un exginecólogo del campus de UCLA, cuya condena por delitos sexuales contra dos mujeres fue anulada por un tribunal de apelaciones en febrero, se declaró culpable el martes de 13 delitos graves contra cinco mujeres.

La jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Charlaine F. Olmedo, sentenció inmediatamente a James Mason Heaps a 11 años de prisión, la misma pena que cumplía antes de que se anulara su condena de octubre de 2022.

El exmédico de 69 años también deberá registrarse como delincuente sexual de por vida.

Heaps, cuyo juicio se celebró en una sala del centro de Los Ángeles, justo al otro lado del pasillo de la sala donde se declaró culpable, compareció vestido con ropa de prisión naranja mientras se declaraba culpable, uno por uno, de seis cargos de penetración sexual de una persona inconsciente mediante engaño, cinco cargos de agresión sexual mediante fraude y dos cargos de explotación sexual de una paciente.

Según la acusación del gran jurado, los cargos se refieren a delitos cometidos contra las cinco mujeres entre 2013 y 2018. Un cargo restante de agresión sexual por engaño fue desestimado como resultado del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía del Condado de Los Ángeles y el acusado.

De acuerdo con ABC7, una de las víctimas, quien se identificó fuera del tribunal como Nicole Gumpert, le dijo al acusado en la corte: “No estaba sola. Era una de muchas… La verdad de lo que sucedió ese día siempre ha sido difícil de soportar: el profundo dolor de que usted, un exmédico, pudiera violarme a mí y a su juramento de no hacer daño. Eligió a la persona equivocada. No sabía quién soy. Ahora sí lo sabe. Finalmente ha admitido lo que hizo”.

Afirmó que la sentencia de prisión “se queda muy corta para lo que la justicia realmente exige”, pero le dijo al exginecólogo que su nombre “no tendrá honor, ni dignidad, ni redención, solo la mancha permanente e irreversible de lo que eligió hacer”.

En una declaración leída por la fiscal adjunta Rosa Zavala, otra de las víctimas escribió: “Decidí no estar presente hoy porque no quiero volver a ver a esta persona jamás. Confiaba en él como profesional médico, y traicionó esa confianza de la manera más personal e inaceptable. Lo que me sucedió no solo fue inapropiado, sino una agresión sexual”.

Señaló que “nada puede deshacer lo que hizo”, pero escribió que sí encontró “cierto sentido de justicia” en que se declarara culpable y fuera registrado como delincuente sexual de por vida.

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