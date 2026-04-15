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Horóscopo de hoy para Escorpio del 15 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 15 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

El universo te favorece: un don despierta en tu corazón y se expresa como un caudal generoso de amor e inspiración. El vínculo con quien amas comienza a alinearse con tus aspiraciones más elevadas, revelando una conexión que fluye con sabiduría, belleza y un sentido profundo.

Horóscopo de amor para Escorpio

Si estas de humor, la oportunidad de un aventura a corto plazo está disponible y probablemente basada solo en atracción física y sería una aventura corta. Si estás buscando un relación a largo plazo puede ser que no lo logres. Reconsidera lo que realmente quieres de tu vida y evitaras tener desencantos.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Realmente no puedes estar molesto de hacer algo. La histamina y el poder de permanencia no significan nada para ti, parece que tú necesitas una hora de descanso después de algunos minutos de sexo. Si tu amante necesita atención urgente, se requiere improvisar. Piensa en lo que puedes hacer con tus manos y labios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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