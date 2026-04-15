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Horóscopo de hoy para Leo del 15 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 15 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tendrás el poder de fluir con la melodía de tu alma. Tu intuición te guiará por zonas profundas y ocultas, donde tu sabiduría podrá actuar como fuente de sanación. Además, recibirás la recompensa por un gesto positivo, amoroso y desinteresado que realizaste en el pasado.

Horóscopo de amor para Leo

Si todo parece frenético y fuera de control, es poco probable que pueda hacerse algo útil. Puedes sentir que la situación es inquietante y notar que tan irritados están los demás, especialmente aquellos que más te importan y que más quieres. Mantén un perfil bajo, espera hasta que la serenidad y normalidad regresen antes de considerar hacer algo.

Horóscopo de dinero para Leo

No malgastes tu tiempo en proyectos pequeños. Tus instintos de negocios están bien afinados hoy, así que úsalos para concentrarte en lo importante. Haz las inversiones que necesites y los beneficios pronto te llegaran. Comprate algo, porque estas circunstancias favorables, son en verdad algo que hay que celebrar.

Horóscopo de sexo paraLeo

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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