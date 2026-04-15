Qué pasará con los signos más afectados por Mercurio en Aries

El tránsito de Mercurio en Aries, activo del 14 de abril al 5 de mayo de 2026, marca uno de los periodos más intensos a nivel comunicativo para algunos signos del zodiaco.

Este evento astrológico transforma la manera de pensar, hablar y se enfrentan conversaciones pendientes generando un ambiente donde la sinceridad se impone por encima de la diplomacia.

Mercurio representa la mente, la comunicación y la lógica, mientras que Aries simboliza la acción, la impulsividad y la valentía.

Cuando ambos se combinan, el resultado es una energía directa, sin filtros y hasta explosiva. Durante estas semanas, callar será más difícil que hablar.

Sin embargo, Mercurio en Aries no impacta a todos por igual. Según astrólogos del sitio Horóscopo Negro, Aries, Cáncer, Libra, Piscis, Capricornio y Virgo sentirán una liberación emocional, mientras que otros enfrentarán desafíos al expresar lo que han guardado durante mucho tiempo.

1. Aries

Para Aries, este tránsito es especialmente potente. Mercurio en su signo potencia su capacidad de expresión, brindándole una claridad mental poco común.

Las ideas fluyen con rapidez y las palabras llegan sin esfuerzo. Durante estas semanas, Aries sentirá la necesidad de hablar con total honestidad.

Conversaciones importantes en el ámbito personal o profesional pueden surgir, marcando un antes y un después. Es una etapa ideal para tomar decisiones y avanzar sin miedo.

2. Cáncer

Cáncer es uno de los signos que más sentirá este tránsito, ya que suele guardar sus emociones para evitar conflictos.

Sin embargo, Mercurio en Aries rompe esa barrera. Este periodo empuja a Cáncer a enfrentar conversaciones difíciles.

Expresar sentimientos acumulados será clave para sanar relaciones y evitar distancias emocionales. La honestidad será liberadora, aunque al principio resulte incómoda.

3. Libra

Libra, conocido por su deseo de mantener la armonía, enfrentará un reto importante durante este tránsito.

La energía de Aries lo impulsa a dejar de complacer a los demás y empezar a priorizar su voz. Mercurio en Aries invita a Libra a expresar desacuerdos y opiniones con firmeza.

Este proceso puede generar cambios en sus relaciones, pero también fortalecerá aquellas que se basen en la autenticidad.

4. Piscis

Piscis suele temer ser demasiado emocional o intenso, lo que lo lleva a callar más de lo que debería.

Este tránsito llega como un impulso necesario para liberar todo lo que ha estado guardando.

Durante estas semanas, Piscis podrá expresar sus sentimientos con mayor valentía. Es un momento ideal para establecer límites y tener conversaciones honestas que antes evitaba.

5. Capricornio y Virgo

Capricornio y Virgo también se verán influenciados por esta energía. Ambos signos tienden a medir cuidadosamente sus palabras, pero Mercurio en Aries rompe ese control.

Para Capricornio, el reto será dejar de planificar cada conversación. Para Virgo, será evitar el análisis excesivo que impide actuar.

Este tránsito les enseña que la comunicación imperfecta también puede ser poderosa.

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