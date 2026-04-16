Amazon Ember Artline: el televisor que quiere convertirse en la obra de arte de tu sala

Amazon acaba de cambiar las reglas del juego en el mundo de los televisores lifestyle. La nueva línea Amazon Ember Artline llega para transformar por completo cómo ves tu sala de estar, y no, no hablamos solo de lo que vas a ver en pantalla, sino de cómo luce ese televisor cuando ni siquiera lo estás usando. Si ya conocías el Samsung The Frame, prepárate: Amazon entró al juego con todo.

El Ember Artline no es un televisor convencional. Es lo que Amazon llama un “televisor de estilo de vida”, y tiene muy buenas razones para llamarlo así. Desde su diseño ultrafino de apenas 1.5 pulgadas de grosor hasta sus marcos magnéticos intercambiables en hasta 10 colores diferentes, este TV está pensado para integrarse en la decoración de tu hogar como si fuera un cuadro colgado en la pared.

Un panel mate 4K QLED que no sacrifica la calidad de imagen

El corazón del Ember Artline es su panel QLED con resolución 4K Ultra HD, que viene con soporte para Dolby Vision, HDR10+ y conectividad WiFi 6. Pero lo que realmente lo diferencia de otros televisores es su recubrimiento mate antirreflejo, diseñado específicamente para que las imágenes y obras de arte luzcan como impresiones sobre papel, incluso si hay luz directa apuntando hacia la pantalla.

Eso sí, como ocurre con todos los televisores tipo galería, como el Samsung The Frame o el LG Gallery, este panel mate puede impactar ligeramente la viveza de colores o los negros profundos en comparación con un TV gaming o home cinema convencional. Si lo que buscas es una pantalla para ver películas, series o jugar videojuegos con la máxima calidad posible, quizás debas mirar otras opciones. Pero si quieres algo que luzca espectacular en tu sala las 24 horas del día, el Ember Artline es una propuesta muy sólida.

El sistema de audio integra un sistema de 2 canales a 20W, que cumple perfectamente para el uso cotidiano, aunque Samsung The Frame le lleva ventaja con su sistema de 40W. Aun así, para quienes usen una barra de sonido —que es la mayoría— eso no representa un problema real.

Más de 2,000 obras de arte gratis y una IA que decora tu casa

Aquí es donde el Ember Artline se pone muy interesante. Amazon incluye, sin costo adicional ni suscripción, una colección de más de 2,000 obras de arte curadas de todo el mundo. Desde clásicos impresionistas de Monet, Degas y Renoir, hasta fotografía contemporánea, arte urbano y murales. Además, puedes acceder a 60 piezas de video en movimiento comisionadas especialmente por el documentalista Sam Nuttmann, quien viajó por el mundo capturando escenas de naturaleza y vida silvestre.

Pero lo más llamativo es la función “Match the Room”, que usa inteligencia artificial para sugerirte obras de arte basándose en fotografías de tu habitación. El sistema analiza los colores de tus paredes, el estilo de tu decoración y los temas recurrentes en tu espacio para hacer recomendaciones personalizadas. ¿No sabes qué cuadro poner? La IA lo resuelve por ti.

También puedes conectar tu cuenta de Amazon Photos para mostrar tus fotos personales en alta resolución, organizadas automáticamente en collages a pantalla completa, sin necesidad de recortar ni ajustar nada manualmente. Literalmente puedes decirle a Alexa+: “Muéstrame un slideshow de nuestro viaje a las montañas” y lo hace solo.

La tecnología Omnisense de Amazon es otro punto destacado: el televisor detecta cuándo entras o sales de la habitación y activa o desactiva automáticamente el modo ambiental para ahorrar energía. Una función práctica y discreta que añade un toque inteligente al conjunto.

Precio y disponibilidad en Estados Unidos

Aquí las buenas noticias si estás en Estados Unidos, el Amazon Ember Artline ya está disponible para preorden y comenzará a enviarse el 22 de abril de 2026. Las versiones disponibles son:

55 pulgadas: desde $899.99 dólares

65 pulgadas: desde $1,099.99 dólares

Ambos modelos estarán disponibles también en Canadá a partir del 22 de abril, mientras que Reino Unido y Alemania tendrán que esperar hasta el 7 de mayo. Por ahora, Amazon no ha confirmado disponibilidad para México ni otros países de América Latina.

El precio incluye los marcos magnéticos y toda la biblioteca de arte gratuita, lo que lo hace competitivo frente al Samsung The Frame, que normalmente vende los marcos por separado y requiere una suscripción a Samsung Art Store para acceder a contenido premium.

La comparación con Samsung The Frame es inevitable. Los dos comparten el concepto de televisor-cuadro con panel mate, marcos personalizables y modo ambiental con obras de arte. La diferencia está en los detalles: Samsung tiene más años perfeccionando la experiencia y ofrece un diseño más pulido, con hub Matter integrado para smart home. Amazon, en cambio, entra fuerte con Alexa+ completamente integrada, la nueva interfaz de Fire TV rediseñada —hasta un 30% más rápida— y una propuesta de valor más accesible, con todo el contenido artístico incluido sin cargos extra.

El Ember Artline también hereda toda la potencia del ecosistema Fire TV, que hoy es la familia de reproductores multimedia más popular del mundo. Eso significa acceso a Prime Video, Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+ y prácticamente todas las plataformas de streaming, con una experiencia de usuario fluida y búsqueda por voz con Alexa+ que ya registra 2.5 veces más interacciones que el Alexa original.

Amazon Ember Artline es la apuesta más seria que ha hecho Amazon en el segmento premium de televisores, y es una propuesta muy atractiva para quienes quieren un televisor que no desentone en la decoración del hogar sin renunciar a toda la experiencia de entretenimiento inteligente.

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