Embajador Johnson destaca cooperación de México en baja de 35% en muertes por sobredosis en EE.UU.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que las muertes por sobredosis en EE.UU., registraron una caída del 35% hacia finales de 2025, en comparación con el pico alcanzado en 2023, y atribuyó esta reducción al combate contra los cárteles del narcotráfico y a la cooperación bilateral con el gobierno mexicano.

El diplomático difundió el mensaje a través de redes sociales, donde citó datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida”, afirmó. Aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer, sostuvo que “el progreso es claro”.

Las cifras forman parte del informe provisional más reciente sobre muertes por sobredosis, actualizado al 15 de abril de 2026. De acuerdo con ese reporte, en el periodo de 12 meses que concluyó en noviembre de 2025 se registraron 68,372 fallecimientos en Estados Unidos, una reducción significativa frente a los 106,881 casos reportados en el mismo periodo que terminó en diciembre de 2023, considerado el punto más alto de la serie histórica.

Actions like this against the Sinaloa Cartel reaffirm the commitment of the Administration of @POTUS @realDonaldTrump to end the scourge of synthetic drugs and stop the flow of illegal firearms. They also make clear that criminals will be held accountable and have nowhere to… https://t.co/WqaVOdlvOe — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 14, 2026

Tendencia a la baja, pero con datos preliminares

El informe de los CDC también muestra una disminución estimada de 15.9% en las muertes por sobredosis en el periodo más reciente en comparación con el año anterior, lo que confirma una tendencia descendente tras el repunte registrado entre 2022 y 2023, cuando los decesos superaron los 110,000 anuales.

No obstante, la propia agencia advierte que los datos son provisionales y podrían estar incompletos. Esto se debe a que las muertes por sobredosis requieren investigaciones forenses y pruebas toxicológicas que pueden tardar meses en concluir. Por ello, los conteos actuales incluyen ajustes estadísticos para compensar los retrasos en los reportes.

Otra diferencia clave es que las cifras provisionales consideran a personas no residentes que fallecen en territorio estadounidense, lo que puede añadir entre 400 y 500 casos adicionales, mientras que los datos finales solo incluyen a residentes. Además, los registros se organizan según el lugar donde ocurrió la muerte, lo que no siempre coincide con el sitio de residencia de la víctima.

Para finales de 2025, en el primer año de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35% en comparación con el pico registrado en 2023, de acuerdo con datos preliminares de los CDC. Desmantelar a los cárteles,… pic.twitter.com/lgPcvwdxYC — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 15, 2026

Cooperación bilateral en seguridad

Johnson vinculó la reducción de muertes con las acciones coordinadas entre Washington y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, particularmente en el combate a los cárteles y el tráfico de drogas sintéticas.

En ese contexto, destacó operativos conjuntos y decomisos realizados por fuerzas mexicanas, así como acciones contra organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa. También mencionó detenciones recientes de presuntos integrantes de grupos delictivos en territorio estadounidense.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que la cooperación con Estados Unidos se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía nacional y sin subordinación. La mandataria ha señalado que, aunque existe coordinación en áreas como inteligencia y seguridad, las operaciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales.

El tema ha cobrado relevancia en semanas recientes, especialmente tras el debate sobre la posible participación de tropas estadounidenses en México, propuesta que el gobierno mexicano ha rechazado.

A pesar de las diferencias, ambos países coinciden en mantener la colaboración frente a la crisis del consumo de drogas en Estados Unidos, que durante años ha representado uno de los principales desafíos de salud pública en la región.

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