Horóscopo de hoy para Leo del 16 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Será imprescindible que cultives la confianza, porque allí se encuentra tu verdadero combustible espiritual. Viaja, estudia y adopta una filosofía de vida que te ayude a expandirte, adquirir sabiduría y orientar a otros con tu ejemplo. Y, sobre todo, mi querido león: mantén la mirada hacia adelante.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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