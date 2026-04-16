Horóscopo de hoy para Libra del 16 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Pon todas tus fichas en el amor. Da la bienvenida a personas enérgicas, que expresan con claridad lo que desean y están dispuestas a jugarse y comprometerse con ello. Ha llegado el momento de emprender algo nuevo junto a otros. Celebra esta etapa de encuentro y alianzas fuertes.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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