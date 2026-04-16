Horóscopo de hoy para Libra del 16 abril de 2026

Pon todas tus fichas en el amor. Da la bienvenida a personas enérgicas, que expresan con claridad lo que desean y están dispuestas a jugarse y comprometerse con ello. Ha llegado el momento de emprender algo nuevo junto a otros. Celebra esta etapa de encuentro y alianzas fuertes.

Horóscopo de amor para Libra La serenidad que normalmente muestras desafortunadamente esta alterada por enojos emocionales que resultan entre tú y las personas cercanas a ti. Tiendes a sacar tu frustración en las personas que más te importan. La tentación para un encuentro romántico con una persona nueva es poco probable que funcione como tú lo esperas.

Horóscopo de dinero para Libra ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.