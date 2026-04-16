Maestra de Louisiana acusada de 25 delitos sexuales contra dos estudiantes jóvenes

Una maestra de una escuela primaria de Louisiana ha sido acusada de 25 delitos sexuales, incluyendo violación en primer grado, que involucran a dos estudiantes jóvenes.

Marisa Noel, de 31 años, fue arrestada y acusada el lunes luego de una investigación de dos meses sobre su comportamiento perturbador con un alumno de quinto grado al que enseñaba en la escuela primaria Teche en Breaux Bridge, informó la Oficina del Sheriff de la parroquia de St. Martin.

Pero el miércoles se le imputaron una serie de cargos más graves después de que “se identificara a una víctima adicional”, según informó la oficina del sheriff.

La acusada fue despedida

La profesora, ahora despedida, fue acusada de 17 cargos adicionales, lo que eleva el total a 25, incluyendo violación en primer grado, que conlleva una posible cadena perpetua en Luisiana.

Las autoridades no revelaron la edad de los dos estudiantes, pero al menos uno cursaba quinto grado, por lo que probablemente tendría entre 10 y 11 años.

El segundo conjunto de cargos incluía 10 cargos de comportamiento indecente con menores y dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

También fue acusada de comunicaciones ilícitas, acoso y de utilizar un ordenador para solicitar favores sexuales a un menor.

Los cargos iniciales en su contra, en relación con la primera presunta víctima, fueron cuatro delitos de conducta indecente con menores y el mismo número por utilizar un ordenador para solicitar favores sexuales a un menor.

No se dieron más detalles sobre las acusaciones.

Según los registros, se encuentra detenida en el Centro Correccional de la Parroquia de St. Martin.

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