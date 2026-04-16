“Cocaína como para matar a 1,4 millón de estadounidenses”: descargan en Miami 1,730 kilos incautados en alta mar

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó este jueves en la base de Miami Beach cerca de 1,730 kilogramos de cocaína incautados en el Océano Pacífico Oriental, en un operativo que las autoridades valuaron en más de $28,7 millones. “Suficiente cocaína como para matar a más de 1,4 millones de estadounidenses“, subraya la información oficial, enviada esta noche.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la droga fue decomisada durante dos interceptaciones en aguas internacionales como parte de la Operación Pacific Viper, una estrategia federal enfocada en frenar el tráfico marítimo de narcóticos hacia Estados Unidos.

El cargamento fue trasladado por la tripulación del USCGC Tampa, un guardacostas de mediana autonomía de 270 pies con base en Portsmouth, Virginia.

Miami, punto clave en la lucha contra el narcotráfico marítimo

Según el comunicado oficial, aunque la cocaína fue detectada e incautada en el Pacífico Oriental, “la descarga en Miami refleja el papel estratégico del sur de Florida como centro logístico y operativo para investigaciones federales, procesamiento de evidencia y coordinación interagencial”.

Las autoridades estadounidenses sostienen que una parte importante de la droga con destino al país intenta ingresar por rutas marítimas que atraviesan Centroamérica, el Caribe y el Pacífico.

El propio DHS señaló que 80% de las interceptaciones de drogas con destino a Estados Unidos ocurren en alta mar, lo que convierte al patrullaje marítimo en una pieza central de la estrategia antidrogas.

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Cómo se realizó el operativo

En la misión participaron múltiples agencias y unidades especializadas, entre ellas:

El Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional Sur, dependiente del Comando Sur de EE.UU., se encarga de detectar y monitorear movimientos sospechosos por aire y mar. Cuando una interdicción está próxima, el control operativo pasa a la Guardia Costera.

El comandante Joshua DiPietro, oficial al mando del Tampa, destacó el desempeño de la tripulación durante una patrulla de 74 días. “Desde la capacitación operativa hasta la incautación de millones de dólares en narcóticos ilícitos, su trabajo en equipo durante operaciones complejas fue impresionante”, señaló en el comunicado oficial del DHS.

Qué es la Operación Pacific Viper

La Operación Pacific Viper es una campaña antidrogas lanzada por la Guardia Costera de los Estados Unidos en agosto de 2025. Su objetivo principal es combatir el narcotráfico y el narcoterrotismo en el Océano Pacífico Oriental, enfocándose en la interceptación de embarcaciones rápidas y semisumergibles que transportan cocaína desde Sudamérica hacia el norte.

En 2026, el gobierno federal indicó que la Operación Pacific Viper intensificó los patrullajes antidrogas en el Pacífico Oriental, considerado uno de los corredores más activos para el traslado de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica hacia Norteamérica.

La estrategia incluye despliegue de patrulleras, aeronaves de vigilancia, equipos tácticos de abordaje y coordinación con aliados internacionales.

Cifras recientes de las incautaciones

Las autoridades federales sostienen que, desde el inicio de esta operación, se han decomisado más de 215,000 libras de cocaína y detenido a 160 presuntos narcotraficantes.

Además, recordaron que en febrero la Guardia Costera anunció la confiscación de 200,000 libras de cocaína, uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico marítimo.

Florida y la seguridad fronteriza

Florida sigue siendo un punto neurálgico en temas de seguridad fronteriza y tráfico marítimo. Para ciudades como Miami, este tipo de operativos tienen impacto directo en investigaciones criminales, cooperación internacional y políticas de control de drogas.

También reflejan una realidad constante en la región: buena parte del combate al narcotráfico no ocurre en tierra firme, sino a cientos de millas de la costa.

Estados Unidos eso uno de los principales mercados de consumo de cocaína del mundo, y las rutas marítimas siguen siendo utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para mover cargamentos millonarios.

La Guardia Costera insiste en que interceptar la droga en alta mar evita que llegue a puertos, carreteras y comunidades dentro del país.

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