Republicanos del Senado frenan intento demócrata de bloquear venta de armas a Israel
Legisladores de ese partido advirtieron que bloquear la venta de armamento podría debilitar la capacidad defensiva del país aliado
El Senado de Estados Unidos bloqueó un intento impulsado por legisladores demócratas para frenar la venta de armamento a Israel, en una votación que dejó al descubierto las crecientes divisiones dentro del Partido Demócrata respecto al respaldo militar a su aliado en medio del conflicto en Oriente Medio.
Las resoluciones, encabezadas por el senador independiente Bernie Sanders, buscaban impedir la transferencia de bombas de gran tonelaje y excavadoras blindadas valoradas en cientos de millones de dólares. Según sus promotores, estos equipos podrían ser utilizados en operaciones militares en Gaza, Líbano e Irán, con posibles consecuencias para la población civil.
Pese al impulso demócrata, las iniciativas no lograron avanzar ante la oposición casi unánime de los republicanos, quienes defendieron la continuidad del apoyo militar a Israel como un elemento clave para la estabilidad regional y la seguridad de un aliado estratégico.
Divisiones internas entre los demócratas
Aunque las resoluciones fueron rechazadas, la votación evidenció un cambio significativo dentro del bloque demócrata. Decenas de senadores del partido respaldaron al menos una de las propuestas, marcando una diferencia respecto a intentos anteriores, cuando el apoyo a este tipo de medidas era considerablemente menor.
De acuerdo con datos del propio Senado, más del 80% del caucus demócrata votó en contra de al menos una de las ventas militares. Sanders destacó este resultado como un avance político, al señalar que el respaldo a estas iniciativas ha crecido de forma notable en los últimos años.
El legislador argumentó que existe una creciente preocupación entre los votantes estadounidenses sobre el uso de recursos públicos en conflictos en el extranjero, especialmente cuando estos podrían implicar daños a civiles. También sostuvo que el cambio en el Senado refleja una transformación en la opinión pública sobre el papel de Estados Unidos en la región.
Republicanos defienden apoyo a Israel
Por su parte, los republicanos se mantuvieron firmes en su respaldo a Israel y a la política exterior del presidente Donald Trump. Legisladores de ese partido advirtieron que bloquear la venta de armamento podría debilitar la capacidad defensiva del país aliado y afectar el equilibrio en una región marcada por tensiones crecientes.
La votación se produjo en un contexto de alta tensión internacional, con operaciones militares en curso y un aumento de la presencia estadounidense en Oriente Medio. En días recientes, el Senado también rechazó otra resolución que buscaba limitar la capacidad del presidente para ordenar ataques contra Irán sin la autorización del Congreso.
Mientras tanto, el mandatario afirmó en una entrevista televisiva que el conflicto está “muy cerca de terminar”, pese a que se mantiene el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y continúan los despliegues militares en la zona.
El resultado de la votación refleja no solo el respaldo bipartidista tradicional hacia Israel, sino también una creciente fractura política en Washington sobre cómo debe ser ese apoyo en medio de un escenario internacional cada vez más complejo.
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