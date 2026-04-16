Schumer acusa a republicanos por cierre del DHS

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, responsabilizó directamente a los republicanos por el prolongado cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya supera los 60 días sin financiamiento.

A través de un comunicado, Schumer rechazó las acusaciones del liderazgo republicano, que ha intentado culpar a los demócratas por el bloqueo presupuestario. “Seamos claros: el DHS lleva más de sesenta días cerrado por una sola razón: los republicanos están tan paralizados por su propia disfunción que no pueden gobernar”, afirmó.

El senador explicó que el estancamiento no responde a falta de acuerdos, sino a divisiones internas dentro del Partido Republicano, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Según su versión, ya existía un proyecto viable impulsado por el senador John Thune, el cual fue aprobado previamente en el Senado con apoyo demócrata.

“Los demócratas votaron a favor dos veces“, subrayó Schumer, quien aseguró que el bloqueo provino del presidente de la Cámara, Mike Johnson, presionado por sectores conservadores más radicales. De acuerdo con el líder demócrata, si la iniciativa se hubiera llevado a votación en la Cámara, habría sido aprobada sin mayores obstáculos.

El conflicto gira en torno al financiamiento de agencias clave como la TSA, la FEMA y la Guardia Costera, así como a las exigencias de reforma en organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE),. Schumer acusó a los republicanos de negarse a aceptar cambios básicos en materia de supervisión y procedimientos.

“Los republicanos parecen tan repugnados por la idea de reformas básicas que prefieren paralizar el Senado antes que llegar a un compromiso”, declaró. Entre las propuestas demócratas, mencionó medidas como el uso obligatorio de órdenes judiciales para operativos y mayor coordinación con autoridades locales.

El líder demócrata también criticó que los republicanos prioricen paquetes legislativos partidistas, en lugar de atender temas urgentes como el costo de vida. En ese sentido, acusó que la estrategia responde más a presiones políticas vinculadas al expresidente Donald Trump y al ala más conservadora del partido.

“Los republicanos podrían reabrir el DHS hoy mismo”, sostuvo Schumer, insistiendo en que la solución está en retomar el diálogo y abandonar posturas rígidas.

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