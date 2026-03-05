Schumer acusa a Trump de ignorar el alza en precios de alimentos

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, acusó al presidente Donald Trump de desviar la atención del país mientras el costo de vida continúa presionando a millones de familias estadounidenses. Según el senador demócrata, la Casa Blanca ha fallado en cumplir su promesa de aliviar la inflación y reducir los precios de productos básicos.

A través de un comunicado, Schumer sostuvo que su partido centrará sus esfuerzos en enfrentar directamente la crisis de asequibilidad que afecta a los hogares, especialmente por el aumento en el precio de los alimentos.

“Mientras Trump intenta distraer al pueblo estadounidense con conflictos interminables y aventurerismo militar, los demócratas del Senado están completamente enfocados en reducir el altísimo costo de la vida”, afirmó Schumer.

El legislador adelantó que trabaja con otros senadores en un proyecto de ley dirigido a uno de los factores que, según él, ha contribuido al encarecimiento de los alimentos: la concentración corporativa dentro de la industria alimentaria. Schumer argumentó que el dominio de grandes conglomerados en la cadena de suministro ha debilitado la competencia y empujado los precios al alza en los supermercados.

“Los alimentos están más caros que nunca, y si no puedes pagarlos, nada más importa”, dijo el senador. “Cuando una familia tiene que gastar cada vez más dinero en comida en lugar de pagar el alquiler, llenar el tanque del auto o cubrir la guardería, está atrapada”.

Schumer también expresó preocupación por el creciente número de estadounidenses que, según dijo, están recurriendo a sus planes de ahorro para el retiro, como los 401(k), para cubrir gastos cotidianos. A su juicio, esta situación refleja la presión económica que viven muchos hogares.

“La gente odia tener que canibalizar su futuro financiero solo para sobrevivir el presente”, afirmó. “Esta no es la ‘Edad de Oro’ que prometió Donald Trump. Los estadounidenses merecen algo mejor”.

El plan que impulsa el bloque demócrata busca reducir el costo de los alimentos mediante medidas destinadas a frenar prácticas monopolísticas de intermediarios y grandes empresas del sector. De acuerdo con Schumer, estas compañías han concentrado el mercado, debilitado las cadenas de suministro y, en última instancia, “estafado a los consumidores en los supermercados”.

Con esta propuesta, los demócratas esperan colocar el debate sobre el costo de vida en el centro de la agenda política durante los próximos meses, porque para Schumer, la prioridad es clara: “Los estadounidenses deben centrarse en el alto costo de los alimentos, no en otra guerra en Medio Oriente”.

