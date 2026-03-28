Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley de financiación a corto plazo para el DHS

En la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto de ley de financiación de ocho semanas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, tiene una escasa posibilidad de ser aprobado por el Senado y garantiza que el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, se convertirá en el más largo de la historia.

Con 213 votos a favor y 203 en contra, incluyendo los de tres demócratas uniéndose a todos los republicanos que votaron a favor del proyecto de ley, se garantizó una prorroga de dos meses para garantizar la operación del DHS.

“En esas ocho semanas, resolveremos esto con los demócratas y encontraremos un par de reformas o lo que sea necesario para asegurarnos de que hacemos esto bien, pero vamos a proteger la patria. Tenemos que hacerlo. Es la función más importante y fundamental del Congreso, y los demócratas no quieren hacerlo”, indicó Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes durante una entrevista concedida al programa de televisión Ingraham Angle, el cual transmite Fox News.

TUna docena de congresistas optaron por no votar y tres demócratas lo hicieron a favor del proyecto de financiamiento temporal. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Mientras que una docena de congresistas optaron por no votar; los demócratas Don Davis representante por Carolina del Norte; Marie Gluesenkamp Pérez, congresista por Washington; y Henry Cuellar, representante por Texas, hicieron a un lado su filiación partidista y sufragaron para darle luz verde a lo que es considerado un parche de financiamiento que incluye a otras agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Bajo la perspectiva de los líderes republicanos, el Senado puede aprobar el proyecto de ley por unanimidad al arrancar la próxima semana. No obstante, Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, considera que la iniciativa está condenada a fracasar en la cámara alta pues, para superar la obstrucción parlamentaria, requiere del respaldo de la minoría demócrata

“Desde el primer día hemos sido claros: los demócratas financiarán funciones esenciales de Seguridad Nacional, pero no daremos carta blanca a la milicia migratoria ilegal y letal de Trump sin reformas.

Una resolución de continuidad presupuestaria de 60 días que perpetúe el statu quo está condenada al fracaso en el Senado, y los republicanos lo saben”, enfatizó.

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