Eiza González habla del bullying en su juventud y los estereotipos que enfrentó en Hollywood

Eiza González se ha posicionado como una de las actrices latinas más aclamadas de Hollywood; sin embargo, su historia de éxito cuenta con capítulos difíciles sobre los que se sinceró recientemente.

En una entrevista reciente, la protagonista de “Ambulance” y “Fountain of Youth” confesó que antes de convertirse en la mujer empoderada y que promueve el amor propio que es hoy en día, vivió sus propias experiencias marcadas por inseguridades sobre su físico.

De acuerdo con el testimonio de la histrionisa, su etapa como adolescente ante el ojo público le causó varias heridas que afectaron su seguridad. En este sentido, lamentó que el ser una figura pública traiga consigo críticas y ataques de este tipo.

“Es importante normalizar que todos somos iguales, que todos estamos pasando por situaciones y creo que vivimos en un mundo donde hay constante información siendo aventada en nuestra cara y estamos sobresaturados de información. Sobre todo para las niñas jóvenes creo que es como muy complicado ver mujeres en las redes sociales que son perfectas“, detalló en un clip retomado por el programa ‘Venga la Alegría’.

Y aunque hoy por hoy se encuentra más segura que nunca de que su valor reside en su esencia y no en su apariencia, admitió que llegar a este punto requiere de un trabajo constante.

“Me pasa a mí, yo estoy en mis 30, ¿sabes? Para mí, normalizar mi cuerpo y dejar saber a otras mujeres que yo lo vivo, que lo he vivido, que es algo completamente normal, que no tienes que sentirte culpable, es importante”, añadió.

Eiza González y los retos a los que se ha enfrentado en Hollywood

Otro de los temas que abordó durante su entrevista estuvo relacionado con su salto a Hollywood, donde se unió a estrellas mexicanas como Salma Hayek, Diego Luna y Guillermo del Toro. Si bien hoy en día cuenta con una trayectoria que la respalda, conseguir roles no siempre fue tarea fácil.

“Yo sí siento que hay una responsabilidad cuando tienes la oportunidad de estar donde estoy yo, que son muy pocas personas, hacer un esfuerzo para cambiar un estereotipo latino. Y sí, en efecto, al principio creo que en mi carrera me ofrecían cosas como… la novia de… no tenía líneas o me pedían salir sexy todo el tiempo”, lamentó.

Sin embargo, Eiza aceptó el reto de forjarse un lugar en la industria con la misma hambre de éxito: “Siempre soy una persona a la que le gustan los retos y le gusta empujarse. No necesariamente digo que sea la mejor para hacerlo, pero lo trato. No me da miedo no atinarle o no hacerlo bien. Lo que me da más miedo es no tratar“, sentenció.

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