El Chiquete Orozco culpa al DT Paunovic de la derrota de Chivas en la final del Clausura 2023

Acostumbrados a decir las cosas después de que pasaron y no en su momento, el defensa de Cruz Azul y exzaguero de Chivas, Jesús Orozco Chiquete, volvió a revivir la frustración que representó en el Guadalajara la final perdida con Tigres hace tres años y responsabilizó al técnico Veljko Paunovic.

Lo anterior fue manejado por el propio Jesús “Chiquete” Orozco a través del podcast Wacho 17, donde habló de un sinfín de temas, como su lesión, la selección de México y su presencia en las Chivas, sobre todo en la gran final del torneo Clausura 2023, en donde criticó el trabajo del estratega europeo.

Orozco no tuvo reparo para señalar que Veljko Paunovic se apresuró en hacer los cambios, además de que consideró que cambiar el esquema de juego fue clave para la derrota de los tapatíos en una final donde se recuerda que los Tigres terminaron dominando al “Rebaño Sagrado”.

“Yo siento que los cambios, siento que se apresuró, tardó en actuar, en meter línea de cinco, porque Tigres se dejó venir”, declaró el exzaguero de las Chivas y que ahora defiende la playera de Cruz Azul.

Chivas en ese juego tuvo el marcador a su favor 2-0 en el medio tiempo, después de que Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Víctor ‘Pocho’ Guzmán lograron poner adelanto al cuadro tapatío en lo que parecía una victoria segura y el camino al título tan ansiado del cuadro rojiblanco.

Pero Tigres tenía otros planes, ya que el francés André-Pierre Gignac y un gol de Sebastián Córdova al minuto 71, anotaron los goles que le dieron la victoria a la escuadra regiomontana para alcanzar el empate que mandó el juego a tiempo extra, donde el argentino Guido Pizarro logró el gol de la victoria.

“Sacó a Vega cuando había sido el jugador más desequilibrante; junto con el Piojo, allá arriba estaban haciendo mucho peligro y Ronaldo Cisneros que estaba yendo mucho al espacio”, mencionó Orozco sobre los cambios

Con la victoria, los Tigres obtuvieron su octavo título de Liga MX tras la remontada ante el Rebaño de visitante, para colocarse en un sitio preponderante dentro de los más ganadores del fútbol de México en la última década con un cuadro lleno de jugadores que han dejado huellas en su organización.

“Muchas veces creo que no se reconoce la virtud de Tigres en ese momento; algo que me quedó muy guardado, es que, al acabar el medio tiempo, ves a los jugadores reunidos y están muy tranquilos”, expuso el futbolista mexicano sobre la final ante los felinos.

Orozco mencionó que después de la derrota quedó el mal sabor de boca sobre el funcionamiento del equipo y es donde responsabilizó de nueva cuenta al estratega europeo: “Debió darse cuenta del manejo táctico del encuentro, pero no lo hizo”, concluyó el jugador.

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