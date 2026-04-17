Hervé Renard, el DT que venció a Argentina con Arabia Saudí, despedido a solo dos meses del Mundial 2026

La cercanía del Mundial 2026 no evitó un cambio drástico en el banquillo de Arabia Saudí. El técnico francés Hervé Renard fue destituido de su cargo con efecto inmediato, en una decisión que se concretó tras semanas de incertidumbre y resultados adversos en el rendimiento del equipo.

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Según informó el medio RMC Sport, el entrenador de 57 años fue notificado este viernes de su salida, quedando fuera del proyecto a tan solo dos meses del inicio de la Copa del Mundo. La medida se tomó en un contexto de presión creciente sobre el seleccionado, que llegaba con dudas tras una serie de actuaciones negativas.

🚨 OFFICIAL: Saudi Arabia sack head coach Hervé Renard with immediate effect before World Cup! 👋🏼🇸🇦



Renard had returned for a second spell as Saudi coach at the end of 2024. pic.twitter.com/yhwU0OMAkS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

El equipo venía de una fecha FIFA desfavorable, con derrotas ante Egipto (4-0) y Serbia (2-1), resultados que impactaron en la valoración interna del proceso. A esto se sumó la eliminación en semifinales de la Copa Árabe frente a Jordania, un episodio que ya había debilitado la posición del técnico dentro de la estructura.

De manera extraoficial, se menciona que Renard recibirá una indemnización cercana a los 5 millones de euros tras su salida.

Un ciclo marcado por contrastes y la búsqueda de reemplazo

La salida del entrenador se produce en una etapa clave para la selección saudí, que se encuentra en plena preparación para el Mundial. El equipo quedó encuadrado en el Grupo H junto a Uruguay, España y Cabo Verde, un calendario exigente que incrementa la relevancia del cambio de conducción a tan corto plazo del debut.

Durante su ciclo, Renard protagonizó uno de los momentos más recordados del fútbol reciente al liderar la victoria de Arabia Saudí por 2-1 frente a Argentina en el Mundial de Qatar 2022, un resultado que marcó su paso por el seleccionado y que lo posicionó en la escena internacional. Días más tarde, caería por 1-2 frente a México en ese mismo grupo.

Pas d’Hervé Renard, licencié à deux mois du Mondial donc ? 😢



Il nous avait offert une séquence culte au Mondial 2022 avec l’Arabie Saoudite 🇸🇦. 😁🌍 pic.twitter.com/xJtWpqnScO https://t.co/XSdsXOLwGl — Actu Foot (@ActuFoot_) April 17, 2026

En el proceso clasificatorio rumbo a 2026, el recorrido del equipo fue irregular. Arabia Saudí finalizó en la segunda posición de su grupo en una de las fases, lo que lo obligó a disputar instancias adicionales para buscar su lugar en el torneo. En la ronda siguiente, logró imponerse a Indonesia por 3-2 y luego empató sin goles ante Irak, resultado que le permitió avanzar gracias a la diferencia de goles.

La incertidumbre sobre su continuidad se había instalado desde finales de marzo, cuando algunos reportes indicaban que el partido amistoso ante Serbia podría haber sido su última presentación. El propio Renard, tras ese encuentro en Belgrado, había señalado que no tenía confirmación oficial sobre su situación, aunque finalmente la decisión se concretó.

En cuanto a su posible reemplazo, se mencionaron alternativas como Walid Regragui, actual seleccionador de Marruecos. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano indicó que el alemán Georgios Donis, entrenador del Al Khaleej, sería anunciado en breve como nuevo responsable del equipo.

Renard, que regresó al cargo a finales de 2024 para un segundo ciclo, contaba con una trayectoria destacada, incluyendo la conquista de la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015.

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