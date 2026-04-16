Caídas antes del Mundial: Hugo Ekitike sufre una rotura del tendón de Aquiles

El francés Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, sufre una rotura del tendón de Aquiles que le hará perderse lo que resta de temporada y el Mundial de 2026 después de salir entre lágrimas del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

It’s hard, maybe even unfair… but I’m grateful this is happening to me here, among you. I’m not alone. Your strength and your love will be my driving force. See you again soon, Anfield ❤️ pic.twitter.com/uV3c6PREAv — Heki (@hekitike9) April 16, 2026

El Liverpool confirmó el percance del futbolista después de que este se resbalara en el césped de Anfield en la derrota por 0-2 contra el PSG y abandonara el partido entre lágrimas y en camilla.

Los ‘Reds’ no han especificado el tiempo de recuperación, pero se estima que estará entre nueve y doce meses de baja, lo que provocará que se pierda la cita mundialista y no pueda reaparecer hasta 2027.

🎥The moment Hugo Ekitike ruptured his Achilles Tendon 💔 pic.twitter.com/0FVoXQdwln https://t.co/OB8owOiflf — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) April 15, 2026

“Daremos más actualizaciones a su debido tiempo, con Hugo recibiendo todo el apoyo del Liverpool“, confirmó el club inglés en un comunicado.

Ekitike, que llegó el pasado verano a Anfield procedente del Eintracht Frankfurt, estaba siendo una figura destacada en la irregular temporada del Liverpool con 17 goles en 45 partidos entre todas las competiciones.

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