Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO ♌
Aguas, porque este fin de semana traes la mira encima de más de uno que no soporta verte avanzar. Si tienes negocio o andas levantando algo por tu cuenta, ponte más vivo que nunca, porque la envidia anda rondando como mosca en comida y no falta quien quiera meter el pie para que te caigas. Aquí no es momento de confiar en cualquiera ni de contar tus planes como si fueran chisme de vecindad. Lo que construyes con esfuerzo no se lo vas a dejar a cualquiera por confiado o por querer caerle bien a todos. Aprende a quedarte callado cuando toca y a observar más de lo que hablas.
En el amor, se te abren puertas interesantes, pero también traes el defecto de pedir mucho sin ofrecer lo mismo. Y aquí sí te lo digo clarito: si quieres algo de alto nivel, tú también tienes que estar a la altura. No se trata solo de exigir, sino de demostrar. Tienes con qué verte espectacular, pero a veces te gana la flojera o el descuido. Ponte las pilas, porque cuando te enfocas, brillas sin esfuerzo y eso atrae lo que quieres.
Si tienes pareja, vienen momentos de mucha intensidad, de esos que reavivan la llama y te recuerdan por qué estás ahí. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque hay dos que andan rondando y aunque tu pareja no lo diga, no le son indiferentes. Aquí no es para que armes drama, es para que te pongas las pilas, porque lo que no cuidas, alguien más lo valora. No descuides detalles ni la atención, porque luego no andes llorando lo que tú mismo soltaste.
En lo económico, hay buenas noticias. Dinero que te debían por fin llega y eso te va a dar un respiro. Además, vienen nuevas oportunidades que pueden mejorar bastante tu estabilidad, pero no te emociones de más ni gastes antes de tenerlo en la mano. Adminístrate bien, porque aunque el dinero fluya, también se va rápido si no lo sabes manejar.
En el trabajo, podrías tener roces con superiores o personas de autoridad. Aquí el mejor consejo es que no te enganches. Deja que hablen, que ladren, tú enfócate en lo tuyo. No todo merece respuesta y muchas veces el silencio pesa más que mil palabras. Evita hacer problemas donde no los hay, porque luego te metes en rollos innecesarios.
Se viene una noticia que no te va a caer nada bien y te va a mover el ánimo, pero con el paso de los días entenderás que fue lo mejor que pudo pasar. A veces lo que parece pérdida es protección disfrazada, aunque en el momento no lo veas así. No te cierres ni te amargues, aprende a soltar.
El fin de semana será clave para que te pongas a pensar en serio qué quieres de tu vida. Ya se está acabando el mes y no puedes seguir arrastrando excusas. Hay cosas que tú mismo has detenido por miedo o por comodidad. Es momento de tomar decisiones, de dejar de posponer y de empezar a actuar. Porque talento tienes de sobra, lo que te falta es constancia y enfoque. Y si no te mueves tú, nadie lo va a hacer por ti.
VIRGO ♍
No vuelvas a abrir la puerta a quien ya te demostró que solo sabe entrar a desordenarte la vida. Personas del pasado regresan con cara de “ya cambié”, pero en el fondo traen las mismas mañas de siempre. No te dejes engañar ni bajarte del lugar que te ha costado tanto construir. Has aprendido a ser más fuerte, más firme y menos tolerante con lo que no te suma, y eso no es frialdad, es inteligencia emocional. Te estás volviendo una persona más dura, sí, pero también más consciente de lo que vales. Ya no eres el de antes que aguantaba por no quedarse solo. Ahora sabes que es mejor estar en paz que mal acompañado. Y aunque a veces te gane el orgullo, la verdad es que ese carácter te ha salvado de muchas. Solo cuida no cerrarte tanto, porque no todos vienen a hacerte daño.
Tu sentido del humor sigue siendo tu mejor carta. Esa forma de decir las cosas, de sacar una sonrisa incluso en momentos complicados, es lo que hace que la gente se acerque a ti. No pierdas esa esencia por nadie, porque es parte de tu magia.
En temas de trabajo y crecimiento personal, se te vienen oportunidades interesantes. Puede ser una oferta laboral, un curso o algo relacionado con aprender algo nuevo. No lo pienses tanto, anímate. Es momento de invertir en ti, en tu conocimiento y en tu futuro. Eso que siempre quisiste aprender podría abrirte puertas que ni imaginabas.
En el amor, como siempre, te sobran opciones, pero ahí vas tú a elegir lo complicado. Tiendes a fijarte en lo superficial o en lo que brilla, y terminas metiéndote en historias que solo te desgastan. Esta vez hazle caso a lo que sientes de verdad, no a lo que ves. Porque luego te enamoras de la idea y no de la persona, y ahí es donde vienen los golpes.
Si tienes pareja, cuidado con la desconfianza. Ese es tu punto débil. Empiezas a imaginar cosas, a suponer, y terminas creando problemas donde no los hay. No todo es lo que parece, y si no aprendes a confiar, vas a terminar alejando a quien sí vale la pena. Baja la guardia tantito, no todo el mundo quiere fallarte.
Una amistad cercana podría pasar por un momento complicado de salud o accidente, pero saldrá adelante. Tu apoyo será importante, así que no te hagas el desentendido. En la salud, pon atención a la garganta y a cambios de humor. Andas muy sensible y cualquier cosa te altera. Trata de descansar más y no cargarte de estrés innecesario.
Se abre una etapa nueva en tu vida, llena de oportunidades, pero también de decisiones. Ya no puedes seguir mendigando amor ni atención a quien no mueve un dedo por ti. Aprende a elegirte, a priorizarte y a decir “hasta aquí” cuando algo no te hace bien. Porque cuando tú te valoras, todo lo demás se acomoda solo.
Y estos días serán clave para reflexionar. Hay problemas que has estado pateando y ya no se pueden seguir ignorando. Es momento de enfrentarlos, de buscar soluciones y de dejar de darle vueltas a lo mismo. Porque mientras tú dudas, la vida sigue avanzando. Y si no tomas decisiones, alguien más las va a tomar por ti.
LIBRA ♎
Viernes perfecto para bajarle dos rayitas al acelere y darte ese respiro que tanto necesitas. Has andado cargando muchas cosas en la cabeza, preocupaciones que ni siquiera te corresponden y emociones que no has sabido acomodar. Es momento de hacer una pausa, de desconectarte un poco del ruido y reconectar contigo. No todo en la vida es resolverle la vida a otros ni estar disponible para todo mundo. También mereces descansar, pensar en ti y recargar pilas como se debe.
Cuando te enamoras lo haces bonito, de verdad. Eres de esos que iluminan el entorno, que hacen sentir especial a quien está a su lado. Pero también traes el detalle de querer que todos amen como tú amas, y ahí es donde te estrellas. No todas las personas son igual de expresivas ni saben demostrar lo que sienten. Si tu pareja no es tan detallista o intensa como tú, no la presiones. Aprende a entender su forma de querer, porque si no, tú mismo vas a desgastar la relación por expectativas que nadie te prometió cumplir.
Eso sí, traes un sube y baja emocional bien marcado. Un día amaneces en modo zen, con paz interior y buena vibra, y al otro día ni quien te aguante porque cualquier cosita te prende como cerillo. Ese carácter explosivo puede jugarte en contra si no lo controlas. Muchas veces dices cosas desde el coraje y terminas lastimando a gente que sí te quiere. Aprende a respirar, a pensar antes de hablar y a no reaccionar por impulso, porque luego vienen los arrepentimientos.
También ya bájale a esa costumbre de culparte por todo. No eres responsable de lo que otros hacen, ni de sus decisiones, ni de sus errores. Te encanta cargar con problemas ajenos como si fueran tuyos y eso solo te desgasta. Cada quien que se haga responsable de su vida, tú ya tienes suficiente con la tuya. No seas salvador de nadie, porque luego te quedas vacío y sin reconocimiento.
Se vienen chismes que te van a sacar de tus casillas. Aquí el consejo es que midas muy bien tus palabras. No todo se tiene que responder ni aclarar en caliente, porque podrías decir cosas que dañen a personas cercanas, incluso familia. Hay batallas que es mejor ignorar que ganar.
Si has estado preocupado por un tema que no se resuelve, tranquilo, que antes de que termine el mes verás claridad. A veces te desesperas porque quieres todo ya, pero hay procesos que llevan su tiempo y este es uno de ellos.
En el terreno del deseo, se marca la posibilidad de algo con una amistad. Y sí, puede sonar tentador, pero cuidado, porque tú eres de los que se involucran rápido y luego terminas esperando algo que la otra persona jamás prometió. No confundas calentura con sentimiento, porque ahí es donde te metes en enredos emocionales bien complicados.
En lo económico, ojo con movimientos inesperados. Puede haber gastos que no tenías contemplados o situaciones que te obliguen a soltar dinero de más. Adminístrate mejor, no te confíes ni gastes como si no hubiera mañana, porque luego viene el apretón.
Este fin de semana es clave para que te ordenes emocionalmente. Suelta lo que no es tuyo, controla tu carácter y empieza a poner límites. Porque cuando tú estás bien, todo lo demás fluye. Pero si sigues cargando lo que no te corresponde, te vas a seguir desgastando sin sentido.
ESCORPIÓN ♏
Prepárate, porque se vienen movimientos fuertes que te van a sacudir recuerdos que creías ya enterrados. Una persona de tu pasado regresa, pero no como tú la dejaste. La vida ya le cobró facturas y te darás cuenta que no todo era tan perfecto como lo recordabas. Aquí la clave no es engancharte otra vez, sino observar, aprender y seguir tu camino. No todo lo que regresa es para quedarse, a veces solo vuelve para cerrar ciclos bien.
Traes una racha interesante en juegos de azar o cuestiones de suerte, pero tampoco te emociones de más. Sí puedes ganar algo, pero si te confías y empiezas a apostar dinero que no tienes, ahí es donde se te puede venir la caída. Disfruta la buena racha con cabeza fría, no con impulso.
Se avecinan cambios importantes que te van a hacer crecer a la fuerza. Vas a tener que soltar gente, situaciones y hasta versiones tuyas que ya no van contigo. Y aunque al principio duela, es necesario. Ya no estás para cargar con personas que solo te drenan, que te hacen sentir menos o que te traen puro drama. Es momento de limpiar tu entorno y quedarte con lo que sí suma.
Tu forma de ser directa es una de tus grandes virtudes, pero también puede ser tu mayor problema. Dices lo que piensas sin filtro, y aunque eso te hace auténtico, no todos están preparados para escucharlo. Hay momentos en los que necesitas medir tus palabras, no por miedo, sino por inteligencia. No todo se dice como se piensa, hay formas.
En lo económico, andas medio desbalanceado. Gastas más de lo que debes y luego andas viendo cómo ajustarte. Es momento de organizarte mejor, de poner límites a tus impulsos y de pensar más en el futuro que en el momento. Porque si no, luego vienen las preocupaciones.
Tu pareja andará muy cariñosa o cariñoso, pero no te emociones de más. Ese cambio tiene intención, y en unos días te vas a dar cuenta de qué es lo que realmente quiere o necesita. No te hagas ideas antes de tiempo, observa y analiza. La familia también te necesita, aunque no lo digan directamente. Has estado algo distante o metido en tus cosas, y es momento de equilibrar esa parte. No todo es trabajo o problemas personales, también hay lazos que requieren atención.
Y ya basta de estar detrás de personas que ni te dan lo que quieres ni te dejan avanzar. Hay gente que ni entra ni deja entrar, y ahí sigues tú atorado. Quítalos del camino, deja de darles poder y abre espacio para quien sí quiera estar contigo bien.
Tu sentido del humor te sigue abriendo puertas, pero también puede hacer que bajes la guardia con quien no debes. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Sé más selectivo, más observador, no te confíes tan rápido.
Este es un momento clave para ponerte firme, para tomar decisiones y para dejar de arrastrar lo que ya no sirve. Porque tú sabes perfectamente lo que vales, pero a veces se te olvida y aceptas menos. Y ahí es donde la vida te sacude para que despiertes.
PISCIS ♓
Ya estuvo bueno de permitir que cualquiera llegue a moverte el tapete emocional. Tú eres bien noble, bien entregado, pero también muy dado a dejar que te pasen por encima con tal de no perder a alguien. Y eso se acabó. Este es momento de poner límites claros, de aprender a decir “hasta aquí” y de no permitir que vuelvan a jugar con tus sentimientos. No todo el que llega merece quedarse, y no todo el que se fue merece regresar.
Traes un tema importante con tu cuerpo y tu salud que ya no puedes seguir ignorando. Si sigues descuidando tu alimentación, después no te quejes cuando el espejo te diga lo que no quieres ver. Tienes todo para recuperar ese cuerpazo que sabes que tienes, pero te gana la flojera, el antojo y la falta de disciplina. Aquí no es cuestión de suerte, es de constancia. Nadie lo va a hacer por ti. Si quieres verte bien, empieza a actuar como alguien que se cuida, no como alguien que solo se queja.
Se vienen días movidos, con oportunidades laborales que pueden marcar un antes y un después. También habrá reuniones, fiestas o convivios donde vas a destacar, vas a conectar con personas interesantes y la vas a pasar de lujo. Pero no todo es diversión, también necesitas estar atento a las señales, porque entre tanta cosa buena se te pueden escapar oportunidades importantes si andas distraído.
Ya vamos avanzando en el año y tú sigues con sueños guardados en el cajón. ¿Qué estás esperando? El momento perfecto no existe. Si no empiezas a moverte, se te va a ir el tiempo y luego vendrán los arrepentimientos. Tienes talento, tienes ideas, pero te falta acción. Deja de posponer y empieza a construir eso que tanto dices querer.
Personas del pasado podrían querer volver a tu vida, pero no vienen con buenas intenciones. No te corresponde hacerte cargo de sus errores ni de sus problemas. Deslíndate, suelta y sigue. Porque cada vez que les das entrada, te atrasas tú. En el trabajo puede haber cambios, incluso ciertas envidias por parte de compañeros que no soportan verte avanzar. No te enganches ni caigas en provocaciones. Tú enfócate en lo tuyo, que los resultados hablen por ti.
En el amor, viene alguien que te va a mover todo el panorama. Te va a hacer sentir cosas intensas, diferentes, y podría cambiar tu forma de ver las relaciones. Pero aguas, no te emociones de más al primer día. No confíes en palabras bonitas sin hechos. Tú eres de los que se ilusionan rápido, y luego terminas con el corazón hecho pedazos.
También se marca la posibilidad de un viaje o incluso un cambio de residencia. Algo se mueve en ese sentido, así que mantente abierto a nuevas experiencias. Y por último, manda a la fregada los chismes y comentarios negativos. No puedes controlar lo que dicen de ti, pero sí cómo te afecta. Que hablen lo que quieran, tú sigue avanzando. Porque al final, quien vive tu vida eres tú, no ellos.
ACUARIO ♒
Tus sueños andan más activos que nunca, y no son cualquier cosa. Te van a revelar verdades que en el fondo ya sabías, pero no querías aceptar. Pon atención, porque ahí hay mensajes importantes sobre decisiones que tienes que tomar pronto. No los ignores, porque luego dices que la vida no te avisa, y cuando lo hace, te haces de la vista gorda. Hay una amistad con la que necesitas aclarar cosas ya. Si sigues dejando pasar situaciones incómodas, la confianza se va a romper y después ya no habrá vuelta atrás. Habla claro, sin rodeos, pero también sin atacar. No todo se resuelve con silencio ni con indirectas.
Una amistad cercana va a necesitar de tu apoyo más de lo normal. No te hagas el distraído, porque así como han estado para ti, ahora te toca responder. También tu familia requiere más atención. Has estado muy metido en tu mundo, en tus rollos, y se te ha olvidado que ahí hay personas que también te necesitan. No esperes a que pase algo fuerte para reaccionar.
Se marca una situación de salud en la familia, así que mantente pendiente. No es para que entres en pánico, pero sí para que estés más presente y dispuesto a apoyar. Una persona de tu pasado, de piel clara, ha estado pensando mucho en ti y buscará acercarse. Aquí la pregunta es: ¿vale la pena abrir esa puerta otra vez? Porque ya sabes cómo terminó la historia. No te hagas el sorprendido después.
Cuidado con conflictos familiares provocados por chismes o malos entendidos. No caigas en provocaciones. Aprende a escuchar y, cuando sea necesario, a quedarte callado. No todo se tiene que responder. Andarás con una energía intensa, con mucho deseo y ganas de acción, pero no es el mejor momento para dejarte llevar por impulsos. Estás en una etapa donde cualquier descuido puede traer consecuencias importantes. Mejor canaliza esa energía en algo productivo.
En el amor, se visualiza alguien de lejos, posiblemente de otra ciudad o incluso otro país, que llegará a través de redes sociales. Puede ser interesante, pero no te vayas de cabeza. Conoce, analiza y no idealices antes de tiempo. También se marca conflicto con una persona de piel clara dentro del entorno familiar. Aquí lo mejor es no engancharte y mantener tu postura sin caer en pleitos innecesarios.
Y ya deja de fingir sentimientos donde no los hay. Por querer quedar bien o no lastimar, terminas metiéndote en situaciones que solo te complican la vida. Sé honesto contigo y con los demás. Es momento de ponerte firme, de cambiar actitudes que te han estado frenando y de dejar de vivir en el pasado. Porque cada vez que volteas atrás, te pierdes lo que tienes enfrente. Y si no haces cambios ahora, vas a seguir en el mismo círculo. Aquí la vida ya te dio señales, ahora te toca actuar.
CAPRICORNIO ♑
Si tienes pareja, prepárate porque los celos van a andar rondando, pero lejos de romperlos, los van a unir más. Eso sí, no te confundas: una cosa es que haya intensidad y otra que se vuelva tóxico. Si sabes manejar la situación con inteligencia, esto puede fortalecer mucho la relación. Pero si te gana el orgullo o la necesidad de tener la razón, ahí es donde todo se complica. Aprende a escuchar y a no reaccionar desde el impulso, porque luego dices cosas que ni al caso.
Andas en un punto donde vas a empezar a reflexionar bastante sobre todo lo que has vivido. Y aunque hubo momentos duros, caídas fuertes y golpes que no veías venir, ahora entiendes que todo eso te formó. Nada fue en vano. Cada error, cada traición y cada desilusión te enseñaron a no confiar tan fácil y a valorar lo que sí tienes. Ya no eres el mismo de antes, y eso se nota en la forma en que enfrentas la vida.
Eso sí, ya deja de permitir que te manipulen. Has avanzado demasiado como para que llegue cualquiera a bajarte del lugar que te ha costado construir. No eres opción de nadie ni segundo plato de nadie. Quien quiera estar contigo que lo demuestre, y quien no, que siga su camino sin estorbar. Hay una energía muy marcada con una amistad que podría pasar a algo más. Y aquí la vida te está diciendo: deja de buscar afuera lo que ya tienes cerca. Esa persona ha mostrado interés y tú lo sabes, pero a veces te haces el complicado o la complicada. No todo tiene que ser difícil, también puedes darte la oportunidad de algo bonito sin tanto rollo mental.
Se viene un desprendimiento fuerte de alguien. Puede doler, claro, pero también es necesario. No puedes seguir cargando personas que no te valoran, que te hacen sentir menos o que no tienen tiempo para ti cuando tú sí lo das todo. Aprende a soltar, porque aferrarte solo te desgasta. No todo es para siempre, y eso también es parte de crecer. Voltea a ver todo lo que has logrado. A veces te enfocas tanto en lo que falta que olvidas todo lo que ya conseguiste. No eres el mismo de hace unos años, y si estás donde estás, es por tu esfuerzo. Así que deja de quejarte tanto y empieza a reconocer tu propio valor.
Este es un momento clave para madurar en el amor. Ya no estás para andar en relaciones a medias, ni para darlo todo a quien no te ofrece nada claro. Busca algo estable, algo que te dé paz, no solo emoción momentánea. Y también bájale a esa costumbre de andar regalando atención y cariño a medio mundo. No cualquiera merece acceso a ti. La vida te está empujando a tomar decisiones más firmes, más conscientes. Ya no puedes seguir en lo mismo. O avanzas o te estancas. Y tú no naciste para quedarte en el mismo lugar.
SAGITARIO ♐
Ya es momento de hacer limpieza en tu círculo, pero en serio. No todos los que te rodean están contigo por buena onda. Hay personas que sonríen de frente y por detrás andan soltando información tuya o hablando de ti con gente que ni te quiere ni te suma. Abre bien los ojos, porque la envidia anda más cerca de lo que crees. No todo el que está contigo es tu amigo.
Se te viene una verdad que te va a caer como balde de agua fría. Algo que en el fondo sospechabas, pero no querías aceptar, saldrá a la luz. Y sí, te va a doler, porque viene de alguien que de alguna manera te importaba. Pero también te va a abrir los ojos y te va a ayudar a poner límites donde antes no los tenías. A veces la vida te muestra lo que necesitas ver, aunque no te guste. Eso sí, no te caigas por eso. No dejes que comentarios negativos o situaciones externas definan cómo te sientes contigo mismo. Has pasado por cosas peores y has salido adelante. Esta no será la excepción. Tienes una capacidad impresionante para levantarte, pero a veces se te olvida y te dejas llevar por el drama.
En el trabajo puede haber tensión, momentos incómodos o situaciones que te saquen de tu zona de confort. Pero no todo es malo, porque detrás de eso vienen buenas noticias. Solo necesitas paciencia. No quieras correr cuando las cosas aún se están acomodando. Lo que viene será mejor de lo que estás esperando, pero tienes que dejar que madure. Ya no dejes todo para después. Tienes la mala costumbre de postergar, de decir “luego lo hago”, y ese “luego” nunca llega. Empieza a vivir más en el presente, a disfrutar lo que tienes hoy, porque es lo único seguro. El tiempo no regresa, y lo que no haces ahora, puede que después ya no tengas oportunidad.
También cuida mucho tu entorno laboral, porque se pueden presentar situaciones complicadas. Evita conflictos innecesarios, no te metas en chismes y mantente al margen de problemas que no te corresponden. Haz lo tuyo y hazlo bien. Este es un momento de reinicio. De empezar desde cero en muchos aspectos de tu vida. De dejar atrás lo que ya no sirve y abrirte a nuevas oportunidades. Pero para eso necesitas soltar el pasado, dejar de cargar historias que ya no tienen sentido y permitirte avanzar.
Deja que la vida te sorprenda. No quieras tener todo bajo control. A veces las mejores cosas llegan cuando menos lo esperas. Solo asegúrate de rodearte de personas que te sumen, que te hagan sentir bien y que te saquen una sonrisa. Porque al final, eso es lo que vale la pena.
ARIES ♈
Aguas, porque se empiezan a mover energías del pasado y no precisamente para bien. Personas que ya habían salido de tu vida podrían regresar con la típica actitud de “ya cambié”, pero tú ya sabes cómo acaba esa historia. No vienen a sumarte, vienen a revolverte la cabeza, a recordarte lo que ya habías superado y a hacerte perder tiempo. Aquí no es de que seas mala onda, es de que seas inteligente. No abras puertas que te costó tanto cerrar.
En el ambiente familiar se vienen chismes que podrían incomodarte bastante. Comentarios, dimes y diretes que no sabes ni de dónde salieron, pero que podrían generar tensión. Lo mejor que puedes hacer es no engancharte y no reaccionar en caliente. A veces el silencio vale más que mil explicaciones. No todo lo tienes que aclarar, porque hay gente que solo busca verte caer en provocaciones. Eso sí, no todo será pesado. Una llamada o mensaje te va a alegrar el día y te va a cambiar completamente el ánimo. Puede ser de alguien especial o de una noticia que estabas esperando. También se marcan noticias importantes que podrían abrirte nuevas oportunidades, así que mantente atento y con disposición.
Traes energía de envidia muy marcada alrededor, especialmente con vecinos o personas cercanas a tu entorno familiar. No es para que vivas con miedo, pero sí para que seas más reservado. No todo se cuenta, no todo se presume. A veces entre menos sepan de ti, mejor te va. Incluso podrías notar actitudes raras o comentarios disfrazados de broma que en realidad traen mala vibra.
Y aunque suene muy de abuelita, no está de más protegerte energéticamente. Un vaso de agua con tres limones bajo la cama puede ayudarte a limpiar esas malas energías y a dormir más tranquilo. Tú ríete si quieres, pero esas cosas sí funcionan cuando hay mucha carga alrededor. En lo económico, ponte las pilas desde ya. Si sigues gastando como si no hubiera mañana, para inicios de junio podrías sentir el apretón fuerte. No es momento de andar tirando el dinero en cosas innecesarias. Aprende a administrarte mejor, porque luego vienen las preocupaciones y el estrés.
Se marca un viaje importante que te va a cambiar la perspectiva. Vas a conocer personas nuevas que te dejarán huella, que te harán ver la vida de otra forma. No lo tomes a la ligera, porque ese movimiento trae crecimiento personal. También hay una conexión espiritual fuerte. Una persona que ya no está en este plano podría enviarte señales. Puede ser en sueños, en coincidencias o en momentos muy específicos. No lo ignores, porque esa energía sigue contigo, cuidándote y guiándote.
Por otro lado, hay dos amistades que no están siendo tan leales como aparentan. Están hablando mal de ti, moviendo información o dejando caer comentarios para afectarte. Pero tranquilo, porque en poco tiempo sabrás quiénes son. Y ahí sí, te tocará decidir si los enfrentas o simplemente los sacas de tu vida sin hacer ruido.
Cuidado con cambios repentinos o decisiones impulsivas. No todo lo que brilla es oro y podrías meterte en situaciones que después te cueste salir. Piensa bien antes de actuar, porque este es un momento donde un mal paso puede desviarte. Tienes todo para estar bien, pero necesitas ser más estratégico. Menos impulso y más cabeza.
TAURO ♉
Se vienen movimientos fuertes en el área laboral. Cambios de horario, de puesto o incluso de responsabilidades que no esperabas. Y aunque al principio te saque de onda, en el fondo será algo que te ayudará a crecer. Eso sí, hay una persona de piel clara que podría intentar manipularte o jugar chueco contigo. No te dejes, tú no naciste ayer. Observa bien, analiza y no confíes tan rápido. Si tienes pareja, es momento de hablar claro. Los chismes van a estar a la orden del día y podrían meter ruido en la relación. Si no aclaras las cosas a tiempo, podrías caer en malos entendidos que se agrandan sin necesidad. Aquí la comunicación es clave. No supongas, pregunta. No te guardes cosas, exprésalas.
En lo económico se ve buena racha, pero no te confíes. Así como entra el dinero, también se puede ir si no lo sabes manejar. Tienes la mala costumbre de gastar en cosas que no necesitas y luego andas batallando. Es momento de ser más inteligente con tus finanzas, porque si no, en poco tiempo podrías enfrentar complicaciones. Se marca una noticia sobre alguien que te interesa mucho, pero no será lo que esperas. Puede ser una decepción o algo que te haga ver a esa persona con otros ojos. Y aunque duela, será necesario para que pongas los pies en la tierra y dejes de idealizar.
Las oportunidades estarán llegando, pero no se van a quedar esperando. Tienen fecha de caducidad, y si no te decides a tiempo, alguien más las va a tomar. Así que deja de dudar tanto y aprende a confiar más en tu intuición. No te hagas el que no sabe, tú bien sabes qué camino te conviene. Una persona de piel aperlada del pasado regresa, y aquí sí te lo digo directo: cuidado. Porque podrías volver a caer en lo mismo que ya te lastimó. No confundas nostalgia con amor. No todo lo que extrañas te conviene.
Se marca un embarazo en una amistad cercana, lo cual traerá movimiento y emoción en tu entorno. También se visualiza un viaje importante que comenzará a planearse. Algo grande se viene, pero necesitas organizarte bien para aprovecharlo. En el terreno del deseo, hay posibilidades de que algo se dé con una amistad. Y sí, puede sonar tentador, pero piensa bien antes de cruzar esa línea. Porque después ya no hay vuelta atrás y podrías perder más de lo que ganas.
Una noticia sobre alguien importante para ti saldrá a la luz y podría cambiar tu perspectiva. No te cierres, acepta la realidad aunque no sea lo que querías. Este es un momento de decisiones. De dejar de repetir patrones y de empezar a actuar diferente si quieres resultados distintos. Porque si sigues haciendo lo mismo, ya sabes cómo termina la historia.
GÉMINIS ♊
Ya deja de hacerte chiquito cuando sabes perfectamente el nivel que traes. No se te olvide quién eres ni todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás. Tienes todo para elegir bien en el amor, para rodearte de gente que sí valga la pena, pero ahí vas tú, cayendo en las mismas historias desgastadas, eligiendo a quien menos te conviene y luego preguntándote por qué terminas con el corazón hecho pedazos. Te encanta el drama más de lo que aceptas, porque cuando alguien te trata bonito, te entra miedo y sales corriendo como si te fueran a hacer algo. Ya madura esa parte, porque no todo el mundo viene a fregarte.
Ubícate, porque el problema no siempre son los demás, muchas veces eres tú que no sabes elegir. Si ya viste que alguien no suma, ¿qué haces ahí? No pierdas tiempo ni energía en personas que no te valoran, que te hacen sentir menos o que solo te buscan cuando les conviene. Tú no estás para ser opción de nadie, estás para ser prioridad, pero primero tienes que creértelo. Una amistad te va a poner a prueba con un favor, y no será cualquier cosa. Aquí se va a notar si realmente estás o si solo apareces cuando te conviene. Últimamente has estado medio indiferente, como desconectado de los demás, y eso también pasa factura. No todo es tu mundo, también hay gente que ha estado para ti y merece reciprocidad.
Se vienen cambios fuertes en tu carácter. Vas a estar más firme, menos tolerante y más selectivo. Y eso no es malo, es necesario. También llegan nuevos proyectos que pueden darte crecimiento si los sabes aprovechar. Pero junto con eso, también se vienen cierres de ciclos con amistades. No todos van a seguir contigo en esta nueva etapa, y está bien. No le tengas miedo a soltar. Ojo con las traiciones, porque se van a hacer presentes. No todo el que sonríe contigo es leal. Hay gente que te observa, que escucha y que después usa esa información en tu contra. Sé más reservado, no cuentes todo y aprende a identificar quién sí y quién no.
En temas de dinero, mucho cuidado. Pagos, deudas o compromisos mal manejados podrían cerrarte puertas importantes en el futuro. No juegues con tu reputación ni con tu palabra, porque eso pesa más de lo que crees. Y sí, hay que decirlo: te has descuidado un buen. Has permitido que la flojera, la indecisión o el “luego lo hago” te ganen terreno. Ya basta. Ponte las pilas de una vez y empieza a trabajar en todo eso que sabes que no está bien en tu vida. Nadie va a venir a arreglarlo por ti.
En la familia pueden surgir problemas que te saquen de tus casillas. Pero no dejes que eso te consuma. Aprende a resolver sin engancharte, a poner límites sin perder la calma. No todo se tiene que volver un pleito. Cambiar tu rutina será clave. Sal de lo mismo, prueba cosas nuevas, muévete diferente. Ahí está la oportunidad de crecer y de lograr lo que tanto quieres. Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir obteniendo lo mismo.
CÁNCER ♋
Aguas con lo que piensas, porque andas en una etapa donde lo que pasa por tu mente se empieza a materializar más rápido de lo normal. Y si te la pasas pensando en lo negativo, en lo que puede salir mal o en lo que te da miedo, eso mismo es lo que vas a atraer. No es magia, es energía. Así que mejor enfócate en lo que sí quieres, en lo que te suma, en lo que te hace bien. Tus emociones van a andar como montaña rusa. Habrá días en los que te sientas con toda la actitud, con ganas de comerte el mundo, y otros en los que no vas a querer ni levantarte de la cama. Y eso está bien, eres sensible por naturaleza, pero no dejes que esos bajones te controlen. Aprende a reconocerlos y a no tomar decisiones importantes cuando estés en esos momentos.
Se marca una salida con amistades, algo relajado, de chisme, de risa, de desconectarte un rato. Te va a venir bien, porque necesitas soltar tensión y recordar que no todo es problema. Eso sí, cuidado con cambios de último momento. Planes que se caen, situaciones que se modifican sin previo aviso y que podrían ponerte de malas o complicarte el día. Aquí lo importante es que no te desesperes. No todo lo puedes controlar.
Es momento de empezar a pensar más en tu futuro. Dejar de vivir solo al día y empezar a construir algo más sólido. Porque tienes metas, tienes sueños, pero si no trabajas en ellos, se van a quedar en eso, en ideas. Ya no estás para perder el tiempo. No le tengas miedo a los obstáculos. La vida te los pone porque sabe que puedes con eso y más. No te hagas chiquito ante los problemas, enfréntalos con la seguridad que tienes dentro.
Se vienen noticias de una expareja, pero aquí no hay nada que pensar. Esa persona no regresa para bien, regresa a mover cosas que ya estaban en calma. Así que mejor ni le abras la puerta. No todo lo que vuelve merece una segunda oportunidad. Confía más en ti. Tienes la capacidad de lograr lo que te propongas, pero a veces dudas demasiado y te frenas solo. No hagas caso a chismes ni a comentarios de gente que ni vive tu vida. Siempre va a haber quien hable, pero eso no define quién eres. La vida es corta, y tú te la pasas a veces pensando demasiado en el “qué dirán”. Disfruta lo que tienes, lo que llega, lo que se presenta. No todo tiene que ser perfecto para ser bueno.
También es momento de alejarte de personas que solo se aprovechan de ti. Tú das mucho, pero no todos saben valorar eso. Aprende a decir que no sin sentir culpa. Se marca suerte en juegos de azar, así que si te animas, podrías tener buena racha. Pero tampoco te emociones de más, todo con medida. Y por último, cuidado con golpes o caídas. Andas medio distraído y podrías terminar en la clínica por un descuido. Baja el ritmo, pon atención y cuídate más. Porque una cosa es andar con buena vibra y otra andar volando sin ver por dónde caminas.