Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 abril de 2026

Aprovecha el impulso de la Luna Nueva para mejorar tu rutina. Podrías descubrir una terapia o práctica que alivie esos dolores musculares que te incomodan. Por la tarde se abrirán condiciones favorables para armonizar tus vínculos. Si hubo distancia en la pareja, será posible un acercamiento.

Horóscopo de amor para Escorpio No es fácil para ti compartir tus planes románticos. El saber que no haces ningún progreso resulta en que tratas de conocer a otros que son diferentes a ti. Las relaciones como esas son mucho más complicadas que lo que parecen a primera vista. Enfócate en personas más importantes y familiares que importan más.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.