Horóscopo de hoy para Leo del 18 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna Nueva trae un mensaje para ti: cada vez que recuperas la fe y el optimismo, aquello que parecía difícil empieza a encontrar solución. Por la tarde te aguardarán más responsabilidades, por lo que será importante actuar con paciencia y calma. A su tiempo, tus esfuerzos darán fruto.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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