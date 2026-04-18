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Horóscopo de hoy para Leo del 18 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

La Luna Nueva trae un mensaje para ti: cada vez que recuperas la fe y el optimismo, aquello que parecía difícil empieza a encontrar solución. Por la tarde te aguardarán más responsabilidades, por lo que será importante actuar con paciencia y calma. A su tiempo, tus esfuerzos darán fruto.

Horóscopo de amor para Leo

Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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