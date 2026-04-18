Horóscopo de hoy para Libra del 18 abril de 2026

Se inicia una etapa renovada en la pareja, llena de impulso y entusiasmo. Si estás soltero, podría aparecer un admirador que, con sus gestos y atenciones, te hará sentir halagado. Ya hacia la noche, buscarás intensificar la intimidad y crear un clima especial que despierte los sentidos.

Horóscopo de amor para Libra Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Libra Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.