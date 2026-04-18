Scarlett Johansson recuerda la presión sobre su imagen durante sus inicios en Hollywood

Scarlett Johansson sigue abriéndose camino en el ámbito empresarial de la mano de su marca de cuidado de la piel “The Outset”, lanzada en marzo de 2022 junto a Kate Foster, la cual busca promover una rutina minimalista que resalte la belleza natural. Y es que, de acuerdo con un testimonio reciente, la famosa vivió de primera mano la presión que Hollywood puede ejercer para mantener una imagen “perfecta” desde temprana edad.

Fue durante una entrevista concedida al programa CBS Sunday Morning que la protagonista de “Blackwidow” reflexionó sobre el contexto mediático de la época en la que inició su carrera como actriz, destacando que las mujeres “eran desmenuzadas por su apariencia de una forma que era socialmente aceptable en ese momento”.

“Creo que crecer en la industria del entretenimiento y tener veintitantos años a principios de los 2000, siendo una mujer de 20 años en el centro de la atención pública en esa época, en general fue un momento realmente duro“, declaró al matutino.

En este sentido, reveló que la apariencia física de las mujeres estaba relacionada de forma directa con el tipo de roles a desempeñar dentro de la industria cinematográfica.

“Había mucha presión sobre la apariencia de las mujeres y lo que se ofrecía en ese momento para mujeres de mi edad, en cuanto a papeles o oportunidades de actuación. Era mucho más limitado que ahora“, lamentó.

En el caso de Scarlett Johansson, tal y como el de varias actrices de su época, fue encasillada en roles como: “la otra mujer, la amante secundaria o la bomba sexual”.

Pese a su deseo de afrontar nuevos retos a nivel artístico, se vio afectada por la poca diversidad narrativa de esta década. “Ese era un arquetipo que abundaba cuando yo tenía esa edad. Era complicado salir de eso porque había muchas más cosas que yo quería hacer”, añadió.

Según lo revelado por la famosa, la manera de romper este estereotipo fue buscando otras alternativas para su crecimiento como actriz. Esto la llevó a participar en diversas puestas en escena: “Descubrí que hacer teatro en Nueva York era una gran manera de trabajar otros registros y salir de ese patrón”, contó.

Scarlett Johansson: una trayectoria con la que ha hecho historia

Tras varios años de lucha, Scarlett Johansson logró consolidarse como una de las histrionisas más destacadas de su generación, incluso alcanzando el título de la actriz más taquillera de la historia con “Jurassic World Rebirth” en 2025.

De acuerdo con el portal Hypebeast, la más reciente entrega de la franquicia “Jurassic World” recaudó $318 millones de dólares a nivel global, lo que catapultó el valor de la filmografía de la famosa a poco más de $14 mil 800 millones de dólares.

Con esta cifra, Johansson se colocó por encima de leyendas del cine como Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr., quienes se sitúan en $14 mil 600 millones de dólares y $14 mil 300 millones de dólares, con 71 y y 45 películas, respectivamente. Sin embargo, en enero de 2026, este récord se vio superado por Zoe Saldaña gracias a recaudación combinada de más de 15 mil 400 millones de dólares a nivel mundial.

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