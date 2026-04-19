El Manchester City se ilusiona con la premier tras vencer el Arsenal

El pulso por la liga inglesa se tensó al máximo tras un resultado que reconfigura la parte alta de la tabla. Manchester City dio un golpe importante al imponerse 2-1 al Arsenal en un duelo directo que deja el campeonato abierto a falta de cinco jornadas. La diferencia entre ambos es mínima y el margen de error prácticamente inexistente en este tramo decisivo.

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La victoria coloca al equipo dirigido por Pep Guardiola a solo tres puntos del liderato, con un partido pendiente que podría modificar por completo el panorama. Ese encuentro adicional, programado en casa ante Crystal Palace, aparece como una oportunidad clave para igualar o incluso superar al conjunto londinense en la clasificación.

El desarrollo del partido reflejó la tensión del momento. El City tomó ventaja en el primer tiempo gracias a una acción individual de Rayan Cherki, quien aprovechó un error defensivo para abrir el marcador.

COME ON, CITY. 🗣️

Rayan Cherki makes an EARLY statement in a crucial match for the title race. pic.twitter.com/o8xcBjsNd7 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2026

Sin embargo, la respuesta del Arsenal fue inmediata y llegó tras un fallo del portero Gianluigi Donnarumma, que permitió el empate tras la presión rival.

AN ABSOLUTE HOWLER FROM DONNARUMMA. 😳



Gianluigi Donnarumma takes too long on the ball and Kai Havertz deflects his clearance into the net! pic.twitter.com/vssGLW2uTC — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2026

Un segundo tiempo que cambió el rumbo del campeonato

El complemento tuvo un ritmo elevado y múltiples ocasiones en ambos arcos. El Arsenal intentó sacudirse el dominio inicial del City y generó peligro, aunque sin precisión en los momentos clave. Mientras tanto, el equipo local encontró en Erling Haaland la figura determinante cuando más lo necesitaba.

El delantero noruego, con escasa participación hasta ese momento, apareció pasada la hora de juego para marcar el 2-1 definitivo. Primero avisó con un remate al poste y luego concretó la ventaja con un disparo cruzado que dejó sin opciones a David Raya.

'61: Eze hits the post

'65: Haaland scores the winner 4 minutes later.



Fine margins in this potential title deciding match! pic.twitter.com/VleTAg7ShW — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2026

El cierre del encuentro estuvo marcado por la presión del Arsenal, que buscó el empate hasta el final. Tuvo una ocasión clara con un cabezazo de Gabriel que terminó en el palo, mientras que Kai Havertz también estuvo cerca en el tiempo añadido, aunque sin éxito.

La derrota agrava el momento del equipo de Mikel Arteta, que solo ha ganado uno de sus últimos seis compromisos y acumula tres caídas consecutivas en torneos domésticos. Esa racha ha permitido que el City recorte distancia en un momento clave del calendario.

Ambos equipos dependen de sí mismos, aunque la diferencia de goles y el partido pendiente podrían inclinar la balanza. El desenlace promete mantenerse abierto hasta la última jornada, con dos aspirantes que llegan en dinámicas opuestas.

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