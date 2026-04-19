Pato O’Ward terminó en el quinto lugar en Long Beach

La lucha por el campeonato de la IndyCar sumó un nuevo capítulo en el circuito urbano de Long Beach, donde el español Alex Palou volvió a marcar el ritmo de la temporada al quedarse con la victoria. El piloto de Chip Ganassi no solo celebró su primer triunfo en este trazado californiano, también encadenó su segundo éxito consecutivo y recuperó el liderato de la clasificación general.

El mexicano Pato O’Ward, que había comenzado la competencia desde la segunda posición, finalizó en el quinto lugar tras una carrera marcada por estrategias y momentos clave en los boxes. La prueba dejó cambios importantes en la tabla y confirmó la regularidad del piloto español en lo que va del año.

Palou partió desde la tercera posición en la parrilla, superado únicamente en la clasificación por Felix Rosenqvist y el propio O’Ward. Apenas transcurridas las primeras vueltas, el catalán logró adelantar al mexicano y comenzó a recortar la distancia con el líder, quien llegó a tener una ventaja cercana a los dos segundos en el giro 20.

Estrategia en boxes y momento decisivo de la carrera

El desarrollo de la competencia dio un giro determinante tras una bandera amarilla a falta de 32 vueltas para el final. Esa situación obligó a todos los pilotos a ingresar nuevamente a boxes, en una secuencia que terminó siendo clave para definir el resultado.

Rosenqvist, que hasta ese momento lideraba, perdió tiempo al tener que ceder el paso a varios autos rezagados antes de reincorporarse, lo que le hizo perder la posición frente a Palou. El español, en cambio, ejecutó una parada sin errores que le permitió salir por delante y tomar el control definitivo de la carrera.

“Fue esa parada en ‘boxes’, bajo toda la presión, que estos chicos lograron hacer y ejecutaron a la perfección. A partir de ahí, solo fue cuestión de gestionar la situación”, declaró Palou tras cruzar la meta en primer lugar.

Con pista libre, el vigente campeón aumentó el ritmo y se mantuvo firme hasta ver la bandera a cuadros. Detrás, la pelea por las posiciones intermedias dejó a O’Ward en el quinto puesto, mientras que Kirkwood, quien llegaba como líder del campeonato, terminó cuarto.

El resultado tiene impacto directo en la clasificación. Palou, campeón en 2021, 2023, 2024 y 2025, suma tres victorias en cinco carreras y lidera con 205 puntos, con una ventaja de 17 sobre Kirkwood. O’Ward, por su parte, se ubica en la cuarta posición, a 69 unidades del primer lugar.

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