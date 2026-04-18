Falleció el piloto Juha Miettinen en trágico accidente en las 24 Horas del Nürburgring

Un accidente múltiple durante una jornada clasificatoria en el circuito de Nürburgring terminó con la vida del piloto alemán Juha Miettinen, de 66 años, en un hecho que llevó a la suspensión total de la actividad prevista para ese día.

El incidente ocurrió en las primeras vueltas de una carrera de la Serie Langstrecken (NLS), dentro del marco de las clasificatorias para las 24 Horas del Nürburgring. La colisión involucró a siete vehículos y obligó a detener la competencia de inmediato con bandera roja para facilitar las tareas de rescate, informó ESPN.

La organización confirmó que, tras el impacto, Miettinen fue extraído de su vehículo —un BMW 325i identificado con el número 121— y trasladado al centro médico del circuito. A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, no lograron reanimarlo.

“Durante la primera carrera de las clasificatorias de ADAC 24h Nürburgring, se produjo un grave accidente en el que se vieron involucrados siete competidores en las primeras vueltas de la carrera. Tras la colisión entre varios vehículos, la dirección de carrera detuvo inmediatamente la competición para permitir las labores de rescate y recuperación”, indicaron los organizadores en un comunicado oficial.

Ha habido un accidente bastante grave en Nürburgring



Llevamos muchos minutos de bandera roja y no han enseñado nada en las cámaras



Espero que todo esté bien pic.twitter.com/DS4Iebr68k — Nachez (@Nachez98) April 18, 2026

El mismo informe detalló el desenlace: “A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron salvar al piloto implicado, Juha Miettinen (BMW 325i, n.º 121), tras ser extraído del vehículo. El piloto falleció en el centro médico tras fracasar todos los intentos de reanimación”.

Suspensión del evento y atención a los demás implicados

Tras el accidente, las autoridades decidieron no reanudar la competencia programada para el sábado. La jornada quedó cancelada mientras se atendía a los involucrados y se evaluaban las condiciones del circuito.

En el mismo siniestro, otros seis pilotos resultaron afectados y fueron trasladados a centros médicos para revisiones preventivas. Según la información oficial, ninguno de ellos presenta heridas de gravedad.

“Los otros seis pilotos implicados fueron trasladados al centro médico y a hospitales cercanos para someterse a exámenes preventivos. Ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico”, añadieron los organizadores.

El evento había generado atención adicional en esta edición debido a la participación del piloto Max Verstappen, lo que incrementó la cobertura mediática en torno a la competencia.

Como parte de los actos posteriores al incidente, se anunció que se guardará un minuto de silencio en memoria de Miettinen antes de la carrera del domingo. “Todos los implicados en las 24 Horas de Nürburgring acompañamos en el sentimiento a la familia de Juha Miettinen”, señalaron en el comunicado.

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