Checo Pérez vive su “mejor carrera” de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón

El piloto mexicano Sergio Pérez vivió un complicado pero alentador domingo en el Gran Premio de Japón 2026, donde finalizó en la posición 17, aunque con conclusiones positivas tras mostrar una clara mejora en el rendimiento de Cadillac en la Fórmula 1.

Suzuka, signed and delivered.



Finding our stride with some great takeaways from this weekend. pic.twitter.com/vsnCivLa2J — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 29, 2026

Checo Pérez encuentra avances en Suzuka

A pesar del resultado, Sergio Pérez aseguró que el desempeño del equipo en el circuito de Suzuka ha sido el más sólido en lo que va de la temporada.

“Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos de haber cruzado la meta con ambos coches una vez más”, opinó ‘Checo’, nacido en Guadalajara (Jalisco) hace 36 años, subcampeón del mundo hace tres y que, tras uno ausente, regresó este curso a la categoría reina, en la que cuenta un total de seis victorias y 39 podios.

El piloto mexicano también explicó que los problemas técnicos del sábado fueron corregidos para la carrera: “Ayer tuvimos algunos problemas con el despliegue de la energía, pero hoy notamos que lo teníamos todo mucho más bajo control”, comentó en Suzuka el experimentado conductor.

Post-race debrief with Checo + Valtteri 🔊



Building on this momentum as we head to Miami. pic.twitter.com/qOFHhHgjvz — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 29, 2026

Cadillac mejora su ritmo y apunta a Miami

Uno de los aspectos más alentadores para Checo Pérez fue el ritmo competitivo frente a otros equipos de la parrilla, lo que abre expectativas de mejora para las siguientes carreras.

“Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y hemos visto que nuestro ritmo está mejorando. Esperemos que las mejoras que llevemos a Miami nos permitan ser mucho más competitivos”, declaró este domingo, en Japón, el mejor piloto de la historia de México.

SP11’s strongest showing of 2026 🤝



Three races, three checkered flags. The progress is clear and our pace is only getting stronger. pic.twitter.com/BKK7ZfFaJY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 29, 2026

Antonelli hace historia en la Fórmula 1

El gran protagonista del fin de semana fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se llevó la victoria en el Gran Premio de Japón y se convirtió en el líder más joven en la historia del Mundial de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes firmó una actuación dominante en Suzuka, superando al australiano Oscar Piastri (McLaren) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quienes completaron el podio.

Por su parte, el británico George Russell terminó cuarto y cedió el liderato del campeonato, mientras que Lando Norris y el siete veces campeón Lewis Hamilton finalizaron quinto y sexto, respectivamente.

Así quedó la clasificación del GP de Japón

En una carrera llena de contrastes, otros resultados destacados incluyeron al francés Pierre Gasly (séptimo), el neerlandés Max Verstappen (octavo), el neozelandés Liam Lawson (noveno) y el francés Esteban Ocon (décimo), todos dentro de la zona de puntos.

El argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 16, justo por delante de Sergio Pérez, en una jornada complicada para los pilotos latinoamericanos.

Tras el resultado del GP de Japón, Andrea Kimi Antonelli se coloca en la cima del campeonato con 72 puntos, superando a George Russell por nueve unidades y ampliando su ventaja sobre Charles Leclerc, tercero en la clasificación general.

DRIVER STANDINGS (after three rounds)



Antonelli goes top, Piastri up six places to 6th 💪#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c6nGzp0fxd — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

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