Alejandro Sanz protagoniza un momento romántico con Stephanie Cayo en el escenario

En una noche que parecía ser solo una parada más de su exitosa gira mundial “¿Y ahora qué?”, Alejandro Sanz decidió que el escenario del Barclays Center en Brooklyn sería el testigo definitivo de su romance con Stephanie Cayo.

Ante miles de espectadores que no daban crédito a lo que veían, el madrileño protagonizó un momento sacado de una película romántica junto a la actriz Stephanie Cayo, cuando detuvo la música e invitó a la actriz a subir al escenario.

Lo que comenzó como un baile cargado de química y sonrisas, terminó con un apasionado beso que desató la euforia del público neoyorquino.

La pareja, que ya había dado pistas en redes sociales y había sido captada en encuentros previos en Perú y Ecuador, eligió la Gran Manzana para oficializar su relación sin dejar lugar a dudas.

Una declaración de amor pública

Tras el evento, el propio intérprete de “Corazón Partío” compartió su sentir en Instagram, publicando imágenes del encuentro con un mensaje evocador: “Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia. Brooklyn es de los segundos”.

La relación entre el músico y la menor de las hermanas Cayo comenzó a sonar con fuerza a principios de 2026, tras la ruptura de Sanz con Candela Márquez. Desde entonces, los gestos de cariño públicos —como la celebración del cumpleaños 38 de la actriz hace apenas unos días— han sido constantes.

Con este beso en Nueva York, la pareja no solo confirma que están juntos, sino que han decidido vivir su historia de amor bajo los focos, convirtiendo a sus seguidores en testigos de esta nueva etapa en sus vidas.

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