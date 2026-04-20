Cinco heridos en tiroteo cerca de la Universidad de Iowa tras pelea multitudinaria

Un tiroteo registrado en la madrugada del domingo en una concurrida zona peatonal de Iowa City dejó cinco personas heridas, entre ellas varios estudiantes universitarios. Las autoridades buscan a varios sospechosos.

El incidente ocurrió en Iowa City, en las inmediaciones de la Universidad de Iowa, específicamente en la zona peatonal cercana a las calles East College y South Clinton.

De acuerdo con el Iowa City Police Department, los disparos se produjeron alrededor de la 1:46 de la madrugada, luego de que se desatara una pelea multitudinaria.

Cuando los agentes llegaron al lugar, escucharon detonaciones y confirmaron la presencia de múltiples víctimas.

Víctimas y estado de salud

Las autoridades informaron que cinco personas resultaron heridas en el tiroteo. Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras cuatro están estables.

La presidenta de la universidad, Barb Wilson, confirmó que al menos tres de los heridos son estudiantes de la institución.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos. Sin embargo, la policía difundió imágenes de vigilancia de varias personas de interés y solicitó la colaboración ciudadana para identificarlas.

Las autoridades también pidieron evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, expresó su preocupación por el hecho y aseguró que el estado brindará todos los recursos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Kevin’s and my prayers this morning are with the victims of the shooting in Iowa City and their families. This senseless act of violence has devastated the university community and our state. I have spoken with University of Iowa President Barbara Wilson and Board of Regents… — Gov. Kim Reynolds (@IAGovernor) April 19, 2026

Por su parte, la Universidad de Iowa indicó que, hasta ahora, no hay evidencia de que los estudiantes hayan sido el objetivo directo del ataque.

El caso sigue en etapa inicial, mientras las autoridades intentan determinar las circunstancias exactas del tiroteo y dar con los responsables.

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